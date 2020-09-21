به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای خراسان رضوی به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برای مخاطبان شبکه پایتخت معنوی ایران تدارک ویژه‌ای دیده است، لذا به منظور تبیین ایثارگری‌ها، رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان دفاع مقدس و انتقال آن به نسل امروز به‌عنوان الگویی موفق در راه حراست و حفاظت از کیان و خاک میهن اسلامی و همچنین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی برنامه‌های جذاب و متناسب با موضوع دفاع مقدس را برای پخش در این ایام درنظر گرفته است.

«اسطوره» عنوان برنامه‌ای ترکیبی است که در ۷ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای به صورت زنده از سیمای خراسان رضوی به دفاع مقدس و ابعاد آن می پردازد، «اسطوره"» با محوریت ادبیات دفاع مقدس و زندگی آزادگان با بازنمایی شرایط اسارت آزادگان به صورت مستند بازسازی است که در هر قسمت زندگی یک آزاده را به تصویر می‌کشد و هر شب در ساعت ۲۰ پخش خواهد شد.

مستند «الماس‌ها ماندگارند» ویژه برنامه تولیدی با رویکرد ایثارگری‌های آزادگان در دوران دفاع مقدس است که در سه برنامه ۳۰ دقیقه‌ای به این موضوع می‌پردازد. همچنین مستند «۱۳۵۹» نیز عنوان برنامه‌ای است که با ساختار مستند در سه قسمت ۳۰ دقیقه‌ای به بررسی رویکرد جهادی در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

تله فیلم «اشنوگل» و مجموعه «ترمه گلی» که از آثار فاخر و از تولیدات صدا و سیمای خراسان رضوی است نیز در ایام هفته دفاع مقدس از سیمای خراسان رضوی پخش خواهد شد، علاوه بر این موارد برنامه‌های دیگر سیمای خراسان رضوی نظیر «صبح خراسانی»، «شب شرقی» و اشاره به صورت ویژه به موضوع دفاع مقدس خواهند پرداخت.

در بخش صدا برنامه‌هایی شامل «چهل برگ» ویژه برنامه‌ شبانگاهی که قصد دارد تا در یک فضای گفتگو محور با حضور کارشناسان حوزه دفاع مقدس به مباحثی همچون فرماندهی و مدیریت در دفاع مقدس، تبلیغ و عمق بخشی دینی در دفاع مقدس و غیره بپردازد.

«دهکده» نیز عنوان برنامه دیگری از صدای خراسان رضوی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس به موضوع سبک زندگی و نقش خانواده‌های روستایی در دفاع مقدس می پردازد، همچنین «مردم و مسئولان» عنوان برنامه‌ای است که به گفتگو با فرماندهان و دست اندرکاران دفاع مقدس می‌پردازد.

«مسابقه پلاک هشت» با ساختاری متفاوت و از زاویه دیدِ جدید به منظورِ ارج نهادن به دلیر مردی‌ها و رشادت‌هایِ شهدا در جنگِ تحمیلی در قالب مسابقه‌ای جذاب با حضور اقشار مختلف بسیج، قصد دارد تا در یک چالش فکری اطلاعات مفیدی را در خصوص دفاع مقدس به سمع شنوندگان رادیو برساند.

«ما می‌توانیم» عنوان برنامه‌ای است که با اشاره به سال جهش تولید به نقش رزمندگان و نگاه برگرفته از دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتی به تحلیل شرایط فعلی و راه‌کارهای برون رفت از این شرایط می پردازد. علاوه بر این برنامه «موج بیداری» در ساختار پیامی روایی با پخش سه برنامه در هفته قصد دارد تا موضوعات مختلف حوزه دفاع مقدس به ویژه مقاومت دزفول، آزادسازی شهر خرمشهر، شهدای غواص، حملات شیمیایی، زنان و دفاع مقدس، شعر دفاع مقدس و غیره را مورد بررسی قرار دهد.

«نفوذ پنهان»برنامه‌ای است که به تبیین جنایت‌های آمریکا و قدرت‌های استکباری در جنگ تحمیلی و بیان جنایات منافقین و ستون پنجم دشمن در دفاع مقدس پرداخته و آثار این تحریکات که منجر به تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران شد و نقش آنان در تداوم این تجاوز را کنکاش می‌کند.

علامه بر این رادیو زیارت برنامه‌های ویژه‌ای برای این ایام تدارک دیده است که مهمترین آن‌ها شامل، «رسم عاشقان» با ساختار ترکیبی نمایشی و «کربلای جبهه‌ها» با شعار «همه رزمنده‌ایم» می‌شود.

همچنین برنامه «صحن زندگی» به بررسی زندگی رزمندگان در ایام دفاع مقدس و نحوه مدیریت خانواده و تاثیر این شیوه بر افزایش توانمندی آنان و تبدیل تهدیدها به فرصت و نقاط ضعف به قوت توسط همسران رزمندگان می‌پردازد و برنامه «صبح و زیارت» و «سقاخانه» به تاثیرات سیره و روش ائمه معصومین بر ظلم‌ستیزی و افزایش روحیه ایثار و شهادت طلبی و دفاع از حرم ائمه معصومین (ع) و مدافعین حرم می‌پردازد.

فضای مجازی صدا و سیمای خراسان رضوی با تولید دو مستند کوتاه با موضوع دو تن از سرداران شهید استان سردار شهید محمود کاوه، سردار شهید عبدالحسین برونسی، همچنین تولید دو قسمت «وکس پاپ» با موضوع دفاع مقدس و تولید مجموعه ۱۵ قسمتی به نام «سایه روشن سال‌های دفاع مقدس» برای پاسخگویی به سوالات و شبهات دفاع مقدس و تولید عکس نوشت ویژه اولین‌های دفاع مقدس در استان خراسان رضوی و طراحی صفحه ویژه دفاع مقدس در سایت مرکز و باز تولید برنامه‌های سال‌های دفاع مقدس رادیو به صورت پادکست آماده کرده است.

گفتنی است، معاونت خبر نیز با عناوین نسیم افغانی، شهید برونسی، شیر آباد، روستای افچنگ دارای بیشترین شهید و رزمنده به نسبت جمعیت، فراخوان عکس شهدا، خانواده با ۳ شهید و ۱۰ رزمنده ،سرهنگ کهتری شکست حصر آبادن، شهید اهل سنت، پدر و پسر شهید، شعر دفاع مقدس، رزمنده ورزشکار دفاع مقدس و فریضه تهیه کرده است.