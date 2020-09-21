تساوی سپاهان با طعم خداحافظی از آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران از ساعت ۲۱:۳۰ امشب دوشنبه با العین امارات در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های گروه D لیگ قهرمانان آسیا بازی کرد که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این تساوی سپاهان را چهار امتیازی کرد تا در فاصله یک هفته تا پایان مرحله گروهی از صعود باز مانده و خداحافظی زودهنگامی با لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ داشته باشد.

همچنین با این تساوی العین امارات نیز دو امتیازی شد تا تیم‌های النصر عربستان و السد قطر به ترتیب با ۱۱ و ۹ امتیاز به عنوان صعودکنندگان این گروه شناخته شوند.

محرم نویدکیا با آغاز دوباره این رقابت‌ها درکشور قطر جانشین امیر قلعه نویی در قامت سرمربی سپاهان شد که تا کنون تنها یک امتیاز از سه بازی گرفته است.