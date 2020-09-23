به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این سیستم برای انتقال سیگنال‌های بینایی به انسان نیازی به استفاده از شبکه عصبی اپتیکی مغز ندارد و مبتنی بر یک شبکه مستقل و پیچیده است. سیستم یادشده با موفقیت بر روی سه گوسفند آزمایش شده و محققان استرالیایی امیدوارند بتوان روزی از آن برای بازگرداندن بینایی به افرادی که سال‌ها نابینا بوده‌اند، استفاده کرد.

سیستم یادشده که جناریس نام دارد، جایگزینی برای انتقال سیگنال‌های بینایی به مغز است و جای شبکه‌های عصبی آسیب دیده اپتیک بدن را پر می‌کند.

از جمله اجزای این سیستم می‌توان به یک سرپوش مجهز به دوربین، یک دستگاه بی سیم انتقال داده، نرم افزار و سخت افزار پردازش اطلاعات بصری و یک صفحه مربعی شکل باریک برای کارگذاشتن الکترود در مغز اشاره کرد.

دوربین این سیستم بعد از ثبت تصاویر محیط اطراف آن را به پردازشگر و سپس صفحه مربعی شکل ۹ میلیمتری منتقل می‌کند و در اینجا داده‌ها به پالس های الکتریکی مبدل شده و برای مغز قابل درک می‌شوند.

سیستم یادشده تقریباً عمق دیدی مشابه با چشم برای افراد نابینا به ارمغان می‌آورد و شناسایی اشخاص و موانع را تسهیل می‌کند. امید می‌رود انسان‌ها هم بتوانند در آینده نه چندان دور از این سیستم استفاده کنند. در حال حاضر برنامه‌ریزی برای نصب این سیستم بر روی یک انسان نابینای داوطلب در حال انجام است.