احیای هنر کاربافی در خانه «تقدیری» اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، کاربافی هنری ارزشمند و در عین حال ساده است و در گذشته در اغلب شهرهای استان یزد از جمله اردکان دختران از سنین بسیار کم در خانه‌ها کاربافی می‌کردند و حتی زنان مسن نیز از عهده این کار بر می آیند.

چادرشب، روانداز، روتختی، چادر زنان، سفره، حوله، دستمال، پلاس، کرباس (کیسه حنا)، باند و… برخی از تولیدات و کاربردهای هنر کاربافی است.

طرح با توجه به نوع کاربرد پارچه انتخاب می‌شود اما اغلب طرح‌ها به صورت چهارخانه‌های ریز و درشت رنگی و یا به صورت راه راه در جهت پودگذاری است.

دلایل استفاده از پنبه در کاربافی این است پنبه به علت جذب خوب رطوبت و عرق بدن در دمای بالای کویر بهترین الیاف برای بافت کار بوده و دوام و استحکام پارچه‌های پنبه‌ای در مقابل شستشوی متوالی بالاست.

این هنر ارزشمند اکنون در خانه تقدیری اردکان و در مسیر گردشگری این شهرستان احیا شده و زنان علاقمند اردکانی اقدام به تولید و حتی آموزش می‌کنند.