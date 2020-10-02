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۱۱ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

پنجره مهر؛

احیای هنر کاربافی در خانه «تقدیری» اردکان

احیای هنر کاربافی در خانه «تقدیری» اردکان

یزدـ کاربافی از زیر شاخه های نساجی، از صنایع دستی پرقدمت شهرستان اردکان است که به تدریج از یادها رفته بود اما این هنر مدتی است که در خانه تاریخی تقدیری اردکان احیا شده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، کاربافی هنری ارزشمند و در عین حال ساده است و در گذشته در اغلب شهرهای استان یزد از جمله اردکان دختران از سنین بسیار کم در خانه‌ها کاربافی می‌کردند و حتی زنان مسن نیز از عهده این کار بر می آیند.

چادرشب، روانداز، روتختی، چادر زنان، سفره، حوله، دستمال، پلاس، کرباس (کیسه حنا)، باند و… برخی از تولیدات و کاربردهای هنر کاربافی است.

طرح با توجه به نوع کاربرد پارچه انتخاب می‌شود اما اغلب طرح‌ها به صورت چهارخانه‌های ریز و درشت رنگی و یا به صورت راه راه در جهت پودگذاری است.

دلایل استفاده از پنبه در کاربافی این است پنبه به علت جذب خوب رطوبت و عرق بدن در دمای بالای کویر بهترین الیاف برای بافت کار بوده و دوام و استحکام پارچه‌های پنبه‌ای در مقابل شستشوی متوالی بالاست.

این هنر ارزشمند اکنون در خانه تقدیری اردکان و در مسیر گردشگری این شهرستان احیا شده و زنان علاقمند اردکانی اقدام به تولید و حتی آموزش می‌کنند.

کد مطلب 5038186

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