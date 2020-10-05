توزیع ۸۰۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان محروم استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مرحله سوم پویش مشق احسان، به همت بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ۸ هزار بسته نوشت افزار در استان مرکزی توزیع شد و در اختیار دانش آموزان مناطق محروم استان قرار گرفت.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سومین سال متوالی پویش مشق احسان را برگزار کرده است.

مجتبی تهامی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در دو سال قبل نزدیک به ۴۰۰ هزار بسته در قالب پویش مشق احسان اهدا کرده است.

وی بیان کرد: بر حسب نظر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مقرر شده امسال در قالب این پویش یک میلیون نوشت افزار ایرانی توسط این نهاد به دانش آموزان محروم و بی بضاعت کشور اهدا شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مرکزی افزود: در همین راستا در قالب پویش مشق احسان، ۸ هزار نوشت افزار ایرانی با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بین دانش آموزان و مردم استان مرکزی توسط گروه‌های جهادی در حال توزیع است.

وی افزود: ستاد اجرایی از طریق بنیاد احسان و بهره گیری از مشارکت‌های مردمی در حال ادامه این پویش است.

به گفته مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مرکزی، ستاد اجرایی با توجه به شیوع کرونا به طور جدی در حوزه مقابله با ویروس کرونا اقدامات بسیاری انجام داده است و در این راستا پویشی تحت عنوان احسان و سلامت اجرا کرده که به طور مستمر ادامه دارد.

تهامی اظهار کرد: امروز در قالب پویش احسان و سلامت ۱۰ هزار بسته بهداشتی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان شامل ماسک و مواد ضد عفونی کننده در مناطق پر خطر و خانواده‌های آسیب دیده از کرونا استان با همکاری گروه‌های جهادی توزیع شده است.