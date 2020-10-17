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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۴:۴۶

یافته محققان سوئدی؛

جراحی کاهش وزن موجب افزایش طول عمر می شود

جراحی کاهش وزن موجب افزایش طول عمر می شود

چاقی با مرگ زودهنگام مرتبط است اما محققان دریافتند که جراحی کاهش وزن می تواند موجب افزایش طول عمر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در مطالعه‌ای بر روی بیش از ۴۰۰۰ فرد چاق دریافتند افراد چاقی که تحت جراحی کاهش وزن قرار گرفته بودند به طورمیانگین ۳ سال بیشتر از افراد چاق بدون انجام جراحی زندگی کردند.

دکتر «پیتر جاکوبسن»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه گوتنبرگ سوئد، در این باره می‌گوید: «اکثر مرگ و میرهای بعد از جراحی ناشی از بیماری‌های غیرقابل پیشگیری است.»

بغیر از مرگ زودهنگام، چاقی با دیابت نوع ۲، سرطان و بیماری قلبی مرتبط است.

به گفته جاکوبسن، یک راه افزایش طول عمر، کنترل فاکتورهای پرخطر قلبی عروقی نظیر فشارخون، سیگار کشیدن و کلسترول است.

محققان در این مطالعه، شرکت کنندگان در مطالعه افراد چاق سوئدی را بررسی کرده و بیش از ۲۰ سال تحت نظر داشتند. در طول زمان، ۲۳ درصد از افرادی که جراحی کاهش وزن انجام داده بودند فوت کردند درحالیکه ۲۶ درصد افرادی که عمل جراحی انجام نداده بودند فوت کرده بودند.

طبق گزارش محققان، بیماری قلبی و سرطان از شایع‌ترین علل مرگ در بین افراد بود.

به گفته محققان، هرچقدر افراد طول مدت بیشتری چاق باشند، احتمال ابتلای شأن به مشکلات مزمن بیشتر و رهایی از آن مشکلات دشوارتر خواهد بود.

کد مطلب 5049634

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