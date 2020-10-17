رضایی: پارالمپیک توکیو قطعا برگزار می شود/ تکلیف ایران مشخص نیست

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه برگزارکنندگان پارالمپیک ۲۰۲۰ هر روز با کشورهای شرکت کننده از جمله ایران در حال مکاتبه هستند، گفت: روزانه نامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی از توکیو در رابطه با بازی‌های ۲۰۲۰ و مسائل مختلف مربوط به این بازی‌ها دریافت می‌کنیم. این نامه‌ها در رابطه با موارد مختلف از جمله اقامت، ترانسفر، خبرنگاران و … است.

وی افزود: برگزارکنندگان بازی‌های توکیو بعد از تعویق یک ساله این بازی‌ها به مرداد ۱۴۰۰، چند ماهی است که روال عادی در مورد بازی‌ها و پیگیری آنها را از سر گرفته‌اند. این نشان دهنده این است که پارالمپیک توکیو قطعاً در موعد مقرر و جدید برگزار می‌شود به خصوص اینکه قرار است دوشنبه آینده نشست وبینار سرپرستان کاروان‌های اعزامی هم برگزار شود.

سرپرست کاروان ورزش ایران در پارالمپیک توکیو با یادآوری اینکه هفته گذشته هم نشست وبینار سرپرستان اعزامی به المپیک ۲۰۲۰ برگزار شد، خاطرنشان کرد: ژاپنی‌ها در حال انجام دادن کارهای لازم برای دو میزبانی بزرگ خود هستند. اگر بازی‌ها برگزار شود که آنها از کاری عقب نیستند و اگر هم بنا به هر دلیلی نیاز به لغو بازی‌ها باشد که تصمیم لازم را می‌گیرند. مهم این است که امروز آنها در حال پیگیری امور هستند اما ما در ایران هنوز قدمی برنداشته ایم.

رضایی با تأکید بر فعالیت نصفه و نیمه ورزش پارالمپیکی در ایران به عدم آغاز تمرین تیم ملی والیبال نشسته که هدایت آن را برعهده دارد نیز اشاره کرد و گفت: سه ماه است که درخواست برگزاری اردو به صورت قرنطینه یا با حضور حداقلی افراد را داده‌ام. در کل پیشنهادهای مختلفی در نظر گرفته شده تا با عمل به آنها بتوانیم تمرینات را شروع کنیم. کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلولان هم موضوع را به ستاد مبارزه با کرونا در ورزش اعلام کرده‌اند اما هنوز مجوز تمرین را نگرفته‌ایم.

وی افزود: ملی پوشان والیبال نشسته سال آینده باید در بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو شرکت کنند اما ۱۰ ماه است که اردویی نداشته‌اند. آنها طی این مدت هیچ تمرینی با توپ انجام نداده‌اند و فقط بر مبنای برنامه‌های ما بدنسازی داشته‌اند، در حالی که والیبال نشسته یک ورزش گروهی است که باید روی دفاع، حمله، اسپک و … تمرین گروهی کار شود.

رضایی با اشاره به آغاز فعالیت ورزشی در خیلی از کشورها گفت: وضعیت دیگر کشورها را رصد می‌کنیم. رقیبان درجه یک ما مانند برزیل، بوسنی، مصر و روسیه چند ماهی است که تمریناتشان را آغاز کرده‌اند اما ما هنوز مجوز نداریم. نمی دانم با این شرایط چطور می‌خواهیم در بازی‌های توکیو شرکت کنیم.

سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو در پایان تأکید کرد: تکلیف ما هنوز مشخص نیست. اگر مبنای ورزش ایران حضور در پارالمپیک توکیو است باید با کرونا و موضوعات مرتبط با آن بسازیم و در عین رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، تمریناتمان را شروع کنیم.