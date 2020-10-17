دستورالعمل جدید دوره های کوتاه مدت مهارتی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، سیاست ها و برنامه های جدید این دانشگاه در ارتباط با توسعه آموزش های کوتاه مدت به صورت ویدئو کنفرانسی بررسی شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از تدوین دستورالعمل جدید برای دوره های کوتاه مدت مهارتی خبر داد و توضیحاتی را در خصوص این دستورالعمل جدید و راه اندازی سامانه برای دوره های کوتاه مدت به نام سامانه سماک (سامانه آموزش های کوتاه مدت) ارائه داد.

سپس بهزاد رضائی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان نیز گفت: نیاز است تا مراکز آموزشی اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت را در اولویت برنامه های خود قرارداده و با شناسایی مزیت های منطقه خود نسبت به اجرای آن اقدام کنند، از این رو اجرای این قبیل دوره ها در ارزیابی مراکز و اختصاص دوره های بلند تاثیر خواهد داشت.

وی افزود: اجرای دوره های کوتاه مدت باعث ارتقاء مراکز در فرایند سطح بندی مراکز خواهد داشت پس لازم است مراکز در تدوین و اجرای این دوره با جدیت عمل کنند.

اعتبار مدارک دوره های کوتاه مدت جهت ورود به بازار کار و اخذ تسهیلات مربوط، فرآیند تجمیع دوره ها، مشکلات مراکز فاقد شناسه ملی و کد اقتصادی جهت اجرای دوره های آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت برای دستگاه های اجرایی و عدم ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوط به حوزه خدمات آموزشی، نظارت و... در خصوص اجرای این دوره ها از جمله مواردی بود که در ادامه این جلسه مطرح شد.