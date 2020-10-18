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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۳

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم:

تعهد وزارت بهداشت در تجهیز بیمارستان پایگاه هوایی بوشهر عملی شود

تعهد وزارت بهداشت در تجهیز بیمارستان پایگاه هوایی بوشهر عملی شود

بوشهر - نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: تعهد وزارت بهداشت در تجهیز بیمارستان پایگاه هوایی بوشهر عملی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و آمادگی هستند و دشمن از رویارویی با این نیروها هراس دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در شرایط شیوع کرونا هستیم، ضعف زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی بیش از گذشته نمایان است و باید تلاش کنیم که زمینه تقویت بخش بهداشت و درمانی فراهم شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار داریم که بیمارستان پایگاه ششم شکاری بوشهر باید به کمک بخش درمان استان بیاید و همکاری لازم در این حوزه انجام شود.

وی اضافه کرد: برای تجهیز و نوسازی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) پایگاه هوایی بوشهر در دیدارها و مکاتباتی که با امیر موسوی فرمانده کل ارتش داشتم، برای افزایش توان درمانی استان بوشهر پیگیری کردیم.

جمیری گفت: در راستای یکسان سازی تعرفه‌های درمان و افزایش خدمات درمانی، به دنبال انعقاد تفاهم نامه میان نیروی هوایی مستقر در استان و شبکه بهداشت و درمان بوشهر هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر خاطرنشان کرد: معاونت درمان وزارت بهداشت متعهد شده است که اگر مشکلات بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) بوشهر رفع شود، تجهیز این مرکز درمانی را بر عهده خواهد گرفت.

جمیری عامل اصلی ناکارآمدی و مشکلات را مدیریت غلط دانست و اظهار داشت: رمز موفقیت ما مدیریت صحیح و کارآمد و به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) شجاعت توأم با تدبیر و حفظ روحیه جهادی و انقلابی با وجود تمام کمبودها است.

کد مطلب 5050323

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