لزوم دسترس پذیری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی برای معلولان

به گزارش‬ خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور صبح امروز در جمع خبرنگاران در فضای مجازی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی کودکان و نوجوان در اصفهان گفت: ‬ مناسب سازی برنامه‌های ‏مختلف فرهنگی و اجتماعی برای حضور افراد دارای معلولیت بسیار حائز اهمیت است و زمینه تلفیق اجتماعی و شامل سازی ‏افراد‬ دارای معلولیت را می‌تواند فراهم کند.

وی ادامه داد: مناسب سازی برای معلولان فقط مناسب سازی معابر، خیابان‌ها و مبلمان شهری نیست بلکه دسترس پذیر برای افراد دارای معلولیت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم مهم است. سال گذشته ۱۶۰۰ ‏نفر‬ از عزیزان دارای معلولیت با انواع معلولیت‌های جسمی و حرکتی، نابینایی و ناشنوایی و‬ کودکان دارای اوتیسم در سینماهای جشنواره‬ شرکت ‏داشتند و پژوهش‌های لازم برای مناسب سازی و دسترس پذیری افراد دارای معلولیت برای جشنواره فیلم کودک و ‏نوجوان در اصفهان‬ صورت گرفته است.

قبادی دانا گفت: اخباری که به ما رسیده این است که در طول برگزاری دوره قبل جشنواره مترجمین برای ناشنوایان در سانس‌هایی اختصاصی حضور ‏فعال داشتند و برای سالن‌های اختصاصی نابینایان نیز گروه دوبله حضور فعالی در جشنواره داشتند و‬ همچنین‬ در جشنواره سال ‏گذشته با همکاری انجمن‌های فعال شرایط مناسب سازی فیزیکی برای سینماهای میزبان جشنواره هم انجام شده بود و مناسب سازی کارگاه‌های جشنواره با زبان اشاره نیز صورت گرفته بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: امسال با توجه به شیوع کرونا در کشور جشنواره نیز به صورت مجازی برگزار می‌شود که برگزاری ‏آنلاین جشنواره فرصتی است‬ تا همه کودکان و نوجوانان ایرانی بتوانند از آن استفاده کنند و با توجه به اینکه یکی از اهداف جشنواره استفاده همه ‏کودکان از‬ تولیدات آن است، سعی شده مناسب سازی برای ناشنوایان به صورت زیر نویس و یا تلاش شده در برخی سکانس‌های فیلم به زبان اشاره برای نابینایان‬‬ فیلم به صورت توضیح و شرح صحنه تدارک دیده شود. همچنین متولیان جشنواره برای روز جهانی عصای سفید یک کار ابتکاری انجام دادند و اخبار جشنواره را به صورت گزارش تصویری و با زبان اشاره برای ناشنوایان‬ منتشر کردند.

وی‬ در‬ پایان‬ بیان کرد: اینگونه فعالیت‌ها در جشنواره سینمایی ایران و منطقه کم نظیر هست و می‌طلبد تا‬ الگویی‬ شود‬ و‬ در تمام رویدادهای فرهنگی و اجتماعی متولیان برگزاری ‏قبل از شروع برنامه و در پژوهش‌هایی پیش از انجام حضور افراد دارای معلولیت را به رسمیت بشناسند و زمینه استفاده آنها از رویداد را فراهم کنند.‬ همینجا‬ از متولیان و ‏مسئولان و برنامه ریزان جشنواره فیلم کودک و نوجوان تقدیر و تشکر می کنم.‬