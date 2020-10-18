لزوم دسترس پذیری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی برای معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور صبح امروز در جمع خبرنگاران در فضای مجازی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی کودکان و نوجوان در اصفهان گفت: مناسب سازی برنامههای مختلف فرهنگی و اجتماعی برای حضور افراد دارای معلولیت بسیار حائز اهمیت است و زمینه تلفیق اجتماعی و شامل سازی افراد دارای معلولیت را میتواند فراهم کند.
وی ادامه داد: مناسب سازی برای معلولان فقط مناسب سازی معابر، خیابانها و مبلمان شهری نیست بلکه دسترس پذیر برای افراد دارای معلولیت در حوزههای فرهنگی و اجتماعی هم مهم است. سال گذشته ۱۶۰۰ نفر از عزیزان دارای معلولیت با انواع معلولیتهای جسمی و حرکتی، نابینایی و ناشنوایی و کودکان دارای اوتیسم در سینماهای جشنواره شرکت داشتند و پژوهشهای لازم برای مناسب سازی و دسترس پذیری افراد دارای معلولیت برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان صورت گرفته است.
قبادی دانا گفت: اخباری که به ما رسیده این است که در طول برگزاری دوره قبل جشنواره مترجمین برای ناشنوایان در سانسهایی اختصاصی حضور فعال داشتند و برای سالنهای اختصاصی نابینایان نیز گروه دوبله حضور فعالی در جشنواره داشتند و همچنین در جشنواره سال گذشته با همکاری انجمنهای فعال شرایط مناسب سازی فیزیکی برای سینماهای میزبان جشنواره هم انجام شده بود و مناسب سازی کارگاههای جشنواره با زبان اشاره نیز صورت گرفته بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: امسال با توجه به شیوع کرونا در کشور جشنواره نیز به صورت مجازی برگزار میشود که برگزاری آنلاین جشنواره فرصتی است تا همه کودکان و نوجوانان ایرانی بتوانند از آن استفاده کنند و با توجه به اینکه یکی از اهداف جشنواره استفاده همه کودکان از تولیدات آن است، سعی شده مناسب سازی برای ناشنوایان به صورت زیر نویس و یا تلاش شده در برخی سکانسهای فیلم به زبان اشاره برای نابینایان فیلم به صورت توضیح و شرح صحنه تدارک دیده شود. همچنین متولیان جشنواره برای روز جهانی عصای سفید یک کار ابتکاری انجام دادند و اخبار جشنواره را به صورت گزارش تصویری و با زبان اشاره برای ناشنوایان منتشر کردند.
وی در پایان بیان کرد: اینگونه فعالیتها در جشنواره سینمایی ایران و منطقه کم نظیر هست و میطلبد تا الگویی شود و در تمام رویدادهای فرهنگی و اجتماعی متولیان برگزاری قبل از شروع برنامه و در پژوهشهایی پیش از انجام حضور افراد دارای معلولیت را به رسمیت بشناسند و زمینه استفاده آنها از رویداد را فراهم کنند. همینجا از متولیان و مسئولان و برنامه ریزان جشنواره فیلم کودک و نوجوان تقدیر و تشکر می کنم.
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