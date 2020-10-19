ماجرای «فروش داغ» محصولات آرایشی تقلبی و قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نورالدین حاج حسینی، با اشاره به برگزاری دهمین نکوداشت سراسری آرایشگران کشور، گفت: آرایشگران، یکی از اصنافی بودند که در دوران کرونا، به شدت آسیب دیدند، به طوری که برخی از آنها مجبور شده اند شغل و حرفه خود را رها کنند و سراغ کار دیگری بروند تا امرار معاش کنند.
وی با اشاره به آمارها و گزارشهایی که از مصرف بالای محصولات آرایشی در کشور خبر میدهد، افزود: قطعاً وقتی تقاضا برای مصرف زیاد باشد، عرضه نیز به تناسب تقاضا باید افزایش یابد.
حاج حسینی ادامه داد: در حوزه محصولات آرایشی، غالباً وارد کننده هستیم و از همین رو، موضوع محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی در کشور مطرح است.
وی با اشاره به موضوع «فروش داغ» محصولات آرایشی قاچاق در کشور، گفت: اصولاً محل فروش محصولات آرایشی قاچاق، همایشهایی است که در شهرهای مختلف برگزار میشود و در آنها محصولات را معرفی میکنند.
حاج حسینی افزود: اصولات به این روش فروش محصولات آرایشی در قالب معرفی در همایشها و…، «فروش داغ» گفته میشود که فروشنده محصولات تقلبی و قاچاق، با معرفی و تبلیغ محصول خود، در صدد بر میآید که این محصولات را به آرایشگاهها بفروشد.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی آرایشگران کشور، گفت: بررسیها نشان داده است که بیشتر از نصف آرایشگاهها در شهرهای مختلف کشور، بدون پروانه صنفی فعالیت میکنند.
این فعال صنف آرایشگران، ادامه داد: فعالیت این دسته از آرایشگران بدون کسب پروانه کار، باعث شده خدماتی فراتر از کارهای آرایشی در این آرایشگاهها ارائه بشود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه صنف آرایشگران در ارتقا بهداشت و سلامت جامعه، بر ضرورت ساماندهی این صنف تاکید کرد و گفت: هر سال نکوداشت آرایشگران کشور با هدف تقدیر از خدمات این صنف برگزار میشود که امسال نیز در روزهای ۲۶ تا ۲۸ آبان ۹۹ و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی، این برنامه در جزیره کیش برگزار میشود.
حاج حسینی با اشاره به آسیبهای کرونا بر معیشت صنف آرایشگران، افزود: ما از همان ابتدای شیوع کرونا، نامهای به رئیس جمهور نوشتیم و درخواست کردیم به دلایل مختلف، این صنف نه تنها تعطیل نشود، بلکه حمایت شود.
وی گفت: اغلب این افراد به واسطه مغازههای اجارهای که دارند، دچار مشکل در تأمین هزینهها شده اند و در نتیجه سراغ کار دیگری رفته اند.
حاج حسینی با اشاره به فعالیت آرایشگران بدون پروانه کار در مناطق مسکونی، افزود: این آرایشگاهها شناسنامه دار نیستند و خدماتی ارائه میدهند که اصلاً آرایشی نیست.
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