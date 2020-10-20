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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۸:۴۷

جانشین انتظامی گلستان خبرداد

کشف ۱۱۰ کیلوگرم تریاک از ۲ خودروی پژو در گلستان/۴ نفر دستگیر شدند

کشف ۱۱۰ کیلوگرم تریاک از ۲ خودروی پژو در گلستان/۴ نفر دستگیر شدند

گرگان- جانشین فرمانده انتظامی گلستان از کشف ۱۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و توقیف دو دستگاه خودرو در محور غربی استان خبرداد.

سرهنگ فرزاد تاجره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به دنبال کسب خبری از پلیس استان خراسان جنوبی مبنی بر اینکه چهار نفر از سوداگران مرگ قصد جابجایی مواد افیونی با دو دستگاه پژو ۴۰۵ به داخل گلستان را دارند، مراتب در دستور کار ماموران پلیس مبازره با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با رصد دقیق محورهای غربی استان و گشت زنی هدفمند، موفق شدند خودروهای مورد نظر را شناسایی و در عملیاتی ضربتی هر دو خودرو را متوقف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان افزود: در بازرسی از این خودروها، ۱۱۰ کیلو تریاک کشف و چهار متهم هم دستگیر شدند.

تاجره با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: با تلاش های شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی پلیس گلستان، از ابتدای سال جاری دو هزار و ۱۰۰ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و دو هزار و ۵۰ معتاد متجاهر هم از سطح شهرها جمع آوری شده اند.

وی گفت: در همین مدت بیش از هفت تن و ۸۵۰ کیلو انواع مواد افیونی در سطح استان کشف شده است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد را نشان می دهد.

کد مطلب 5052067

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
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      ۸۰٪ مردم بالای ۴۰سال درایران مصرف داروگیاهی تریاک دارند از دولت محترم درخواست مردم اینست بامجوز کشت تریاک پول کلان تلیارددلاری به جیب کشاورزان وقاچاقچیان ) ( خارجی) نمیرودوبه سمت مواد صنعتی کشنده هم نمیروند؟؟

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