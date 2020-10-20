به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه شهرسازی، جلسه هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با مدیران‌عامل شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی دیروز در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، فشار دشمنان و جنگ تمام‌عیار اقتصادی با ابراز خرسندی و تشکر از همکاری شرکت‌های هواپیمایی در ارائه خدمات هوایی بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا برای انتقال مسافران و تجهیزات، تأکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی، ملزم هستند، مصوبات ستاد مقابله با کرونا در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی را دقیقاً رعایت کنند و از اول آبان‌ماه، رعایت حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت صندلی‌ها در هواپیما الزامی است.

اسلامی با اشاره به لزوم رشد و ارتقا صنعت هوانوردی و پشتیبانی از این صنعت، یادآور شد: بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا، برای شرکت‌های حمل‌ونقلی به‌خاطر آسیب‌هایی که در مدت اخیر دیده‌اند، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شد که تاکنون حدود ۵۰ درصد این مبلغ توسط ایر لاین‌ها دریافت شده است و لازم است شرکت‌هایی که موفق به دریافت نشده‌اند، دلایل و روند کار خود را به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند تا بررسی و روند کار تسهیل و تسریع شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با توجه به رد درخواست افزایش قیمت بلیت هواپیما که روزهای گذشته نرخ‌هایی در این خصوص اعلام شده بود، برای تعیین نرخ نهایی افزایش قیمت‌ها با توجه به لزوم رعایت حداکثر ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیماها از اول آبان ۱۳۹۹ و نوسان‌های قیمتی و اقتصادی، خواستار ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مورد تأیید سال ۱۳۹۷ و ۹۸ و شش‌ماهه نخست ۱۳۹۹ به سازمان هواپیمایی کشوری شد تا بر اساس بررسی‌های مالی دقیق، تصمیمات لازم برای حمایت از ایرلاین‌ها گرفته شود و تسهیلات لازم برای برون‌رفت از شرایط حاکم اتخاد شود.

اسلامی با اشاره به لزوم اعمال کم‌ترین افزایش در نرخ قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: بررسی‌هایی که سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری انجمن شرکت‌های هواپیمایی انجام می‌دهد به‌زودی نرخ‌های جدید با رد نرخ اعلامی روزهای گذشته اعلام خواهد شد.

پیش از این، جلسه مدیران‌عامل شرکت‌های هواپیمایی با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شده بود و بنا بر وعده وزیر راه و شهرسازی، جلسه امروز نیز برگزار و مدیران شرکت‌های هواپیمایی نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این جلسه اعلام کرد: در ایام کرونا پروازهای داخلی ۴۸ درصد و پروازهای خارجی ۹۶ درصد کاهش داشته است.

مدیران‌عامل شرکت‌های هواپیمایی در جلسه با وزیر راه و شهرسازی دریافت معادل ریالی دلار برای ارائه خدمات فنی و تعمیرات توسط شرکت‌های داخلی، سهم ۵ درصد شهرداری‌ها و یک درصدی هلال احمر، تعرفه‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، لزوم تدوین استراتژی بقا برای ایرلاین‌ها، لزوم حمایت دولت از ایرلاین‌ها، توجه به قیمت تمام‌شده بلیت هواپیما، توجه به مخاطرات ایمنی، نداشتن مبنای علمی برای ظرفیت ۶۰ درصدی هواپیماها، لزوم استمهال در بازپرداخت تسهیلات دریافتی و لزوم لغو پروازهای چارتری را به‌عنوان موارد مورد نظر مطرح کردند.