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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۵۵

کرونا دراردوی تکواندو؛

اردوی بانوان و پاراتکواندو تعطیل شد/ تمرین شاگردان عسکری از فردا

اردوی بانوان و پاراتکواندو تعطیل شد/ تمرین شاگردان عسکری از فردا

تمرینات تیم های ملی تکواندو بانوان و پاراتکواندو به دلیل بروز چند نمونه مشکوک به کرونا تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته تست کرونا از دعوت شدگان به اردوی تیم ملی توسط انستیتو پاستور انجام شد و قرار بود پس از مشخص شدن نتیجه این آزمایش تمرینات تیم‌های ملی مردان، بانوان و پاراتکواندو آغاز شود. به دلیل بروز چند نمونه مشکوک به کرونا در اعضای تیم‌های پاراتکواندو تیم ملی بانوان، تمرینات این تیم‌ها تا اطلاع ثانوی و رفع مشکل تعطیل شد.

نتیجه تست کرونای تمامی تکواندوکاران دعوت شده به اردوی مردان و کادر فنی این تیم منفی اعلام شد و قرار است آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، سروش احمدی، سجاد مردانی، امیرمحمد بخشی و عرفان ناظمی از فردا زیر نظر فریبرز عسگری و علی محمد بسحاق تمرینات خود را آغاز کنند.

تیم بانوان نیز که باید در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک شرکت کند در شرایط فعلی تمرین نخواهد داشت تا نفرات مشکوک به کرونا با پشت سر گذاشتن دوران قرنطینه مجدداً به اردو فراخوانده دعوت شوند.

نکته مهم و حائز اهمیت اینکه زمان و مکان برگزاری رقابت‌های تکواندو انتخابی المپیک در قاره آسیا تاکنون از سوی فدراسیون جهانی اعلام نشده و بانوان تکواندو این فرصت را دارند تا خود را آماده حضور در این مسابقات کنند.

کد مطلب 5052927

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