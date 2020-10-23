بیکاری هفتگی آمریکا کمتر از ۸۰۰ هزار نفر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، طبق آمار وزارت آمار آمریکا تعداد آمریکایی‌هایی که برای اولین بار درخواست دریافت بیمه بیکاری خود را ثبت کردند این هفته برای اولین بار از آغاز پاندمی کرونا کمتر از ۸۰۰ هزار نفر شده است.

این آمار نشان داد در هفته منتهی به ۱۷ اکتبر تعداد بیکاران جدید تحت پوشش بیمه ۵۵ هزار نفر نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و به ۷۸۷ هزار نفر رسیده است. آمار هفته قبل هم کاهش یافت و مشخص شد در آن هفته ۸۴۲ هزار نفر درخواست دریافت بیمه بیکاری داده‌اند.

این ۳۱ هفته اخیر این اولین هفته‌ای است که تعداد بیکاران تحت بیمه آمریکا کمتر از ۸۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.

همچنین مشخص شد که در هفته منتهی به ۱۰ اکتبر تعداد افرادی که به طور مداوم از بیمه بیکاری خود استفاده می‌کنند ۱ میلیون نفر کاهش یافته و به ۸.۳۷ میلیون نفر رسیده است.