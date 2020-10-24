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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

یک ایرانی دومین عکاس برتر جایزه جهانی «عکاسی خلاق» شد

یک ایرانی دومین عکاس برتر جایزه جهانی «عکاسی خلاق» شد

فتاح ذی نوری به عنوان دومین عکاس برتر جایزه جهانی «عکاسی خلاق» در شاخه «چهره ها و شخصیت های جذاب» انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، دبیرخانه رسمی جایزه جهانی عکاسی خلاق Siena ۲۰۲۰ که هر ساله از میان عکاسان سراسر جهان برگزیدگان خود را انتخاب می کند، امسال فتاح ذی نوری را به عنوان دومین عکاس برتر این رقابت ها در شاخه «چهره ها و شخصیت های جذاب» انتخاب و تندیس بلورین جایزه Pangea این رویداد هنری را به وی اهدا کرد.

عکاسی فیلم های «شنای پروانه»، «چند متر مکعب عشق»، «رفتن» و «آآآدت نمی کنیم» از جمله فعالیت های او در سینماست.

مسابقه بین المللی (Siena international Photo Awards) یکی از محبوب ترین رقابت های جهانی در زمینه عکاسی است که هر ساله از بین حدود ۵۰ هزار فریم عکس از ۱۶۰ ملیت مختلف برگزیدگان نهایی خود را انتخاب می کند.

این رویداد امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری برگزار نشد.

کد مطلب 5055163
زهرا منصوری

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