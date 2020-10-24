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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۰۵

مسافران بدون پاسخ منفی تست کرونا در فرودگاه امام پذیرش نمی‌شوند

مسافران بدون پاسخ منفی تست کرونا در فرودگاه امام پذیرش نمی‌شوند

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در اطلاعیه‌ای از مسافران خواست تا نتیجه تست PCR را بر اساس ضوابط کشورهای مقصد به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹، از مسافران به مقاصد کشورهای مختلف تقاضا می‌شود نتیجه تست PCR را بر اساس ضوابط کشورهای مقصد و شرکت‌های هواپیمایی مربوطه به همراه داشته باشند.

فرودگاه امام خمینی (ره) همچنین در این اطلاعیه آورده است: «بدیهی است از پذیرش مسافرانی که برگه حاوی نتیجه منفی تست مذکور را همراه نداشته باشند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.»

همچنین در این اطلاعیه از تمامی استقبال کنندگان و مشایعت کنندگان درخواست شده به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از حضور در ترمینال‌های مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خودداری کنند.

کد مطلب 5055211

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