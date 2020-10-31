افزایش تخلیه و بارگیری بندر چابهار با افتتاح راه آهن خواف-هرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد در پاسخ به سؤالی در خصوص اهمیت پروژه ریلی خواف-هرات در توسعه ترانزیت کشور و افزایش ظرفیت بنادر جنوبی و شمالی اظهار داشت: به طور کلی، ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل باعث افزایش مزیت‌های کشور در زمینه توسعه ترانزیت خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه، عمده زیرساخت‌های موجود حمل و نقلی کشور در حوزه جاده‌ای است، لذا دسترسی ریلی به کشورهایی که فاقد دسترسی دریایی هستند، می‌تواند کمک شایانی به توسعه ترانزیت از بنادر کشورمان به آن کشورها کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افغانستان، از جمله کشورهایی است که زمینه‌های قابل توجهی برای واردات، صادرات و ترانزیت کالا دارد، تصریح کرد: بدون تردید، اتصال ریلی بندر چابهار به افغانستان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ترانزیت، بهبود کیفیت جابه‌جایی کالا در این مسیر، افزایش رقابت پذیری، کاهش هزینه‌ها و به تبع آن افزایش بهره وری ایفا کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان گفت: در مجموع انتظار می‌رود، با افتتاح راه آهن خواف-هرات و متعاقب آن، اتصال راه آهن به بندر چابهار، شاهد تحولی جدی در زمینه ترانزیت کالا به افغانستان از طریق بندر چابهار باشیم.