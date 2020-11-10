آماده باش ۵۵۰ نیروی خدمات شهری همدان برای مقابله با آب گرفتگی

وحید علی ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش باران از روز شنبه هفته جاری تمامی نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی شهرداری همدان در حالت آماده باش به سر میبرند تا در صورت بروز مشکل اقدام کنند، گفت: برای مقابله با آب گرفتگی سطح شهر ۵۵۰ نفر از نیروهای خدمات شهری شهرداری در حالت آماده باش هستند.
وی بابیان اینکه تجهیزاتی همچون ماشین آلات مکانیزه سنگین، سبک و پمپهای خودمکش در نقاط مختلف شهر همدان برای مواقع مورد نیاز استقرار دارند، گفت: تمام مسیلها، انهار، رودخانهها و کانالهای آب به طور مداوم رصد میشوند تا هیچ مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
علی ضمیر ادامه داد: در راستای مدیریت سیلاب و پیشگیری از وقوع مخاطرات احتمالی به ویژه با توجه به تغییرات اقلیمی به وجود آمده که سبب افزایش بارندگیهای رگباری در مدت زمان کوتاه و با شدت زیاد شده و در راستای تاب آوری، اقدامات پیشگیری و آمادگی شهرداری همدان انجام شده است.
وی گفت: این اقدامات شامل لایروبی و پاکسازی حدود ۱۴ کیلومتر از رودخانهها و مسیلها در طول سال هم به صورت دستی و هم با استفاده از ماشین آلات و پاکسازی نهری ها و کلکتورهای هدایت آبهای سطحی به صورت مستمر در طی سال توسط واحدهای خدمات شهری مناطق و اجرای طرحهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی با توجه به اولویتهای موجود در سطح مناطق شهرداری همدان و بر اساس مطالعات بازنگری طرح جامع جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر همدان توسط واحدهای فنی مناطق است.
معاون خدمات شهری شهردار همدان گفت: جمع آوری برگهای پاییزی به صورت روزانه انجام میشود ضمن اینکه محلههایی که در سالهای گذشته به واسطه بارش باران دچار آب گرفتگی شدهاند مورد بررسی قرار گرفتهاند تا اگر بارندگی شدیدی صورت گیرد شهر دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه رفع کامل مشکل آبگرفتگی معابر امری بسیار پرهزینه و زمان بر است، افزود: شهروندان میتوانند با رعایت مواردی چون پرهیز از رهاسازی زباله در معابر، جویها و کانالهای سطح شهر، مانع از انباشت و انسداد کانالهای دفع آبهای سطحی و مسیلها شوند چراکه این موضوع نه تنها زحمت نیروهای خدماتی شهرداری را چندین برابر میکند، بلکه مشکلات بسیاری را نیز برای آنها فراهم میکند که آبگرفتگی معابر در زمان بارندگیهای شدید از آن جمله است.
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