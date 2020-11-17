هیات انتخاب سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر؛ مرتضی امیری اسفندقه، بهداد بابایی، محمدرضا چراغعلی، احسان ذبیحی فر، امیرعباس ستایشگر، کارن کیهانی، محمدعلی مرآتی، امین هنرمند به همراه حسن ریاحی دبیر جشنواره به عنوان هیأت انتخاب گروه‌ها و آثار سی و ششمین دوره جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند.

این هیات طبق آئین‌نامه جشنواره موسیقی فجر، وظیفه انتخاب گروه‌های شرکت کننده و داوری آثار را برعهده دارند.

فراخوان سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر در ۲ بخش رقابتی و غیر رقابتی منتشر شده است و علاقمندان به حضور در این رویداد می‌توانند بر اساس قوانین و مقررات ذکر شده در سایت جشنواره موسیقی فجر (www.fajrmusicfestival.com)، درخواست خود را ارائه کنند.

سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند سال جاری به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.