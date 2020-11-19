به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه در راستای احیا و بهره‌برداری مدارس ماندگار تهران، به امضای وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزیر آموزش و پرورش و شهردار تهران رسید.

علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این مراسم طی سخنانی، گفت: آموزش و پرورش مدارسی را در اختیار دارد که جزو بناهای تاریخی ارزشمند محسوب می‌شوند و علاوه بر اینکه میراث ملموس هستند به واسطه برخی از موضوعات میراث ناملموس را نیز در بر می‌گیرند، بنابراین به نظر می‌رسد میراث ملموس و میراث ناملموس هر دو از موضوعاتی است که در آموزش و پرورش وجود دارد.

مونسان بیان کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند باعث اجرایی شدن ایده مدرسه‌موزه شود تا مدارس نیز در کنار موزه‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند به معرفی مفاهیم مرتبط با میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری کمک کنند.

صیانت از بناهای تاریخی با کمک دستگاه‌های مختلف

وی یادآور شد: سال گذشته مجلس قانونی را مصوب کرد که بر اساس آن دستگاه‌های مختلف که دارای بناهای تاریخی هستند باید به حفظ و صیانت از این آثار کمک کنند. این مصوبه خوبی است و می‌تواند به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بودجه اندکی که در اختیار دارد در خصوص صیانت بهتر از آثار تاریخی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: ایده موزه مدرسه نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت، با توجه به اینکه تعداد موزه‌های خصوصی ما در سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته، مدرسه‌موزه نیز می‌تواند در راستای شناخت و معرفی هرچه بهتر مفاهیم میراثی به ما بیش از پیش کمک کند.

مدرسه تنها یک ساختمان نیست

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این نشست عنوان کرد: ما مأموریت داریم مدرسه را به طور ویژه مورد توجه قرار دهیم. مدرسه تنها یک ساختمان نیست بلکه کانون زندگی است، هویت‌ساز، شخصیت‌ساز و آینده‌ساز است و جزو شاخص‌ترین عناصر جامعه به حساب می‌آید.

حاجی میرزایی اضافه کرد: مدارس ماندگار، ویژگی منحصر به‌فردی دارند، این مدارس جزو تاریخ ما به حساب می‌آیند خاطرات و خطرات گسترده‌ای پیرامون این مدارس وجود داشته است از این رو می‌توانند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

وی در ادامه گفت: بهترین شکل صیانت از مدرسه حفظ کارکرد قبلی آن است، مدرسه باید مدرسه بماند بنابراین نباید انقطاعی بین کارکردهای مدرسه با کارکردهای ثانوی آن ایجاد شود. این مدارس متعلق به مردم و نسل‌های آینده است که ایده موزه‌مدرسه بر همین اساس شکل گرفته است.

حفظ ارزش‌های شهر

پیروز حناچی شهردار تهران نیز در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، اظهار کرد: یکی از مهمترین هدف‌هایی که باید دنبال کنیم، حفظ و نگهداری ارزش‌های شهر است. ثروت‌های شهر همان ارزش‌هایی هستند که فرصت ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

وی افزود: در این دوره تلاش کردیم نگاه به مدیریت شهری را تغییر دهیم و بر ارزش‌های آن بیفزاییم که در این خصوص برنامه‌هایی نیز از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری تبیین و اجرایی شده است.

حناچی افزود: تهران شهری زیبا و مملو از اماکنی است که محل وقوع اتفاقات تاریخی است. آثار زیادی در این شهر وجود دارد که سابقه تاریخی دارند.

بر اساس این تفاهم نامه، آن دسته از مدارسی که از قدمت و سوابق درخشان علمی، آموزشی و فرهنگی برخوردار بوده و در سطح ملی یا استانی دارای حسن شهرت باشند، برابر ضوابط و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش، در زمره مدارس ماندگار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، وزارت آموزش و پرورش نسبت به معرفی مدارس ماندگار و سایر بناهای ارزشمند اقدام کرده و زمینه‌های همکاری برای حفظ، مرمت، احیا، استمرار فعالیت آموزشی و بهره‌برداری فرهنگی ابنیه معرفی شده را فراهم می‌کند.

شهرداری تهران برای اجرای این تفاهم‌نامه در مورد مدارس ماندگار و سایر بناهای ارزشمند به عنوان بخشی از فضای شهری قابل دسترس شهروندان، اهتمام داشته و در تهیه و اجرای طرح مرمت، احیا و بهره‌برداری و نیز تأمین اعتبارات مورد نیاز اقدام خواهد کرد.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز نسبت به صدور مجوزهای لازم برای پیشبرد تفاهم‌نامه و تأمین اعتبارات مورد نیاز، اقدام لازم را به عمل می‌آورد.