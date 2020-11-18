«وحدت کلمه» رمز پیروزی جریان ضد آمریکایی در منطقه خلیج فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی السندی سه شنبه شب در نشست «آینده انقلاب بحرین» که توسط مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز بر بستر فضای مجازی برگزار شد، به تاریخچه انقلاب بحرین اشاره کرد و گفت: از اوایل ورود آل خلیفه به بحرین، این کشور تقریباً از ۱۸۸۳ تا امروز انقلاب‌ها و قیام‌های مردمی زیادی به خود دیده است.

السندی با بیان اینکه از زمان پیامبر اسلام (ص) مردم بحرین کلاً مسلمان شدند و با پیامبر (ص) حتی در روز غدیر در حج الوداع حضور داشتند، عنوان کرد: بعد از شیعه شدن بحرینیان با خلفای بعد بیعت نکردند و از آن زمان تاکنون شیعه ماندند.

بیشتر قیام‌های گذشته مردم بحرین معیشتی بود

رهبر جریان الوفاء اسلامی بحرین با تصریح اینکه بیشتر قیام‌های گذشته مردم معیشتی بود و زیر قیام معیشتی و اصلاح وضعیت معیشتی شکل گرفت، تاکید کرد: در ۱۹۴۵ یک اعتصابات و اعتراضاتی در بحرین پیدا شد و چند نفر کشته شدند و با مصالحه حکومت آل خلیفه با مردم مصالحه کردند و در ۱۹۵۶ مجدد برای اصلاحات سیاسی مردم قیام کردند.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از گروه‌های قومی سنی شیعه لیبرالی قیام کرند و حکومت بیشتر نگران شد که خود آنها که مدعی سنی بودند اکنون سنی‌ها به آنها اعتراض می‌کنند و باعث بازداشت و تبعید رهبران این قیام شد و با این تبعید توانستند حرکت مردم را کنترل کنند.

السندی با این توضیح که پس از جدا شدن بحرین از جغرافیای سیاسی ایران، در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به مردم بحرین روحیه انقلابی داد و مردم مجدد اعتراض کردند و خواستنند اصلاحات و حکومت اسلامی تأسیس شود، افزود: مجدد قیام انقلابی مردم سرکوب شد.

رهبر جریان الوفاء اسلامی بحرین افزود: تا ۲۰۰۶ بین مردم شیعی اختلافی افتاد و سعی شد با حضور در مجلس اصلاحات را انجام دهند درحالی که گروهی دیگر کلاً حضور در انتخابات را نفی می‌کردند و اختلاف در گروه‌های مردمی شکل گرفت.

وی آغاز جنبش بیداری اسلامی در تونس و لیبی و سایر کشورها را منشأ تحولات سیاسی در بحرین عنوان کرد و گفت: عبدالوهاب حسین متفکر اسلامی انقلاب بحرین را آغاز کرد که توسط حکومت بحرین در ابتدای ورود بازداشت شد.

عدم اعتماد به آمریکا توسط جریان‌های معارض در بحرین

رهبر جریان الوفاء اسلامی بحرین عدم اعتماد به آمریکا توسط جریان‌های معارض در بحرین را شکل یافته دانست و گفت: جریان‌های اصلاح طلب به تنهایی توانایی اصلاح امور در بحرین را ندارند.

سید مرتضی السندی بر این باور است که نزدیک شدن به هدف سرنگونی آل خلیفه متعاقب توافق آل خلیفه با رژیم صهیونیستی، دست یافتنی تر شد.

وی تصریح کرد: شیخ عیسی قاسم به همه جریان‌های انقلابی و معارض بحرین نزدیک شده است.

رهبر جریان الوفاء اسلامی بحرین تاکید کرد: با آمدن محمد بن سلمان حکومت بحرین احساس خطر کرد و در دامان امارات متحده عربی قرار گرفت. به این خاطر که عربستان در یمن به جنگ مشغول شد و تمرکز بر آنجا، باعث شد توجه کمتری به بحرین داشته باشند.

وی با بیان اینکه عادی سازی روابط بحرین در راستای خواست کشور امارات است، گفت: عربستان سعودی اگر هنوز به عادی سازی روابط با اسرائیل نپیوسته به دلیل جایگاه آن کشور به عنوان خادم حرمین شریفین و هراسی که از واکنش اهل سنت دارد چون عربستان به عنوان پیشانی اهل سنت شناخته می‌شود.

رهبر جریان الوفاء اسلامی بحرین با این حال نگاه مردم بحرین به محمد بن سلمان را منفی ارزیابی کرد و در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آینده انقلاب مردم بحرین و نوع ساختار حکومتی که خواستار آن هستند، گفت: نگاهی معتقد است که نظام باید جمهوری اسلامی باشد و نظر گروه‌های انقلابی دستکم آنچه است که امام خمینی به رأی مردم گذاشت.

السندی اضافه کرد: عده‌ای از انقلابیون اعتقاد به سرنگونی نظام حاکم بر بحرین دارند اما نگران اقدامات آمریکایی‌ها هستند و این مانع ایجاد کرده است.

امین صادقی بکیانی دبیر نشست فوق هم با سپاسگزاری از رهبر جریان الوفاء اسلامی بحرین ابراز امیدواری کرد که در آینده نشستی حضوری در شیراز فراهم شود.