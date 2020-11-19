خودکشی سرکنسول فرانسه در مراکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، یک مسئول در استان طنجه واقع در شمال مراکش از خودکشی سرکنسول فرانسه در این منطقه خبر داد.

وی اعلام کرد که «دنیس فرانسوا» سرکنسول فرانسه دست به خودکشی زده است.

گزارش های رسانه ای در مراکش خبر خودکشی این مسئول فرانسوی را که ۲ ماه قبل به عنوان سرکنسول فرانسه انتخاب شده بود منتشر کردند.

آنها اعلام کردند که وی خود را در نخستین ساعات صبح امروز در محل اقامتش دار زده است.

یک سایت نزدیک به مقامات مراکشی نیز گزارش داد که سرکنسول فرانسه درخواست کرده بود که وی را از این مأموریت معاف کنند.

در حال حاضر جزئیات بیشتری در خصوص این حادثه منتشر نشده است.