به گزارش خبرگزاری مهر، «خالد القدومی» نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران در گفتگو با روزنامه الکترونیکی «پی ان دی» در رابطه با شخصیت جو بایدن و اظهارات او در رابطه با مساله فلسطین گفت که اظهارنظر و سخنرانیها در جریان تبلیغات انتخاباتی یک چیز است و حقیقت یک چیز دیگر، زیرا بایدن سابقهای طولانی در حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی دارد.
قدومی تصریح کرد: هم اکنون چالشهایی پیشروی دولت جدید آمریکا قرار دارد که مهمترین آن مساله فلسطین است، باید دید که او چه کاری برای فلسطین انجام خواهد داد. آیا این دولت از جان مردم فلسطین و مقدسات اسلامی و مسیحی و به ویژه قدس در برابر تجاوزات غیرقابل توجیه علیه این ملت دفاع خواهد کرد؟
وی اظهار داشت: دولتهای پی در پی آمریکا اعم از دموکرات و جمهوریخواه همگی اهداف و نتایج یکسانی داشتهاند. وی گفت که دونالد ترامپ معامله قرن را مطرح کرد و در تلاش برای نابودی فلسطین بود و همچنین باراک اوباما بیشترین خدمات را به بنیامین نتانیاهو ارائه داد و از امنیت اسرائیل حمایت کرد.
قدومی یادآور شد: ما قاطعانه برای حفظ حقوق خود خواهیم جنگید، بنابراین به دولت جدید آمریکا میگوییم که دولت قبلی تمامی خطوط قرمز و قوانین بینالملل را زیر پا گذاشت و علناً از مواضع طرف صهیونیستی حمایت کرد.
