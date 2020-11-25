به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری با اشاره به هدف گذاری پلیس آگاهی ناجا برای تشدید مبارزه با سرقت‌های خشن اظهار داشت: این طرح با هدف شناسایی و دستگیری سارقان، استرداد اموال مکشوفه به مال باختگان و ارتقای ضریب احساس امنیت اجتماعی در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: از مجموع هزار و ۲۲۳ فقره کشف سرقت‌ها، ۶۳۸ فقره مربوط به کشف قاپ زنی، ۴۲۴ فقره کشف سرقت خشن و ۱۶۱ فقره مربوط به کشف سرقت احشام بوده است.

این مقام انتظامی همچنین اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با سارقان و مالخران اموال مسروقه را یکی از برنامه‌های پیش روی پلیس آگاهی ناجا دانست و گفت: سامانه‌ای برای استرداد اموال مکشوفه در بستر تارنمای پلیس (www.police.ir) راه اندازی شده تا هموطنان به راحتی بتوانند اموال خود را شناسایی و نسبت به تحویل آن اقدام کنند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در پایان تصریح کرد: به طور قطع، تلاش‌های شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی سراسر کشور و استفاده از ابزارهای علمی و آزمایشگاهی کشف جرایم در این زمینه تأثیر بسزایی داشته است.