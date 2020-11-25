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۵ آذر ۱۳۹۹، ۹:۱۲

سردار قنبری خبر داد

اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت‌های خشن در ۲۴ استان کشور

اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت‌های خشن در ۲۴ استان کشور

رئیس پلیس آگاهی ناجا از اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت‌های خشن در ۲۴ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری با اشاره به هدف گذاری پلیس آگاهی ناجا برای تشدید مبارزه با سرقت‌های خشن اظهار داشت: این طرح با هدف شناسایی و دستگیری سارقان، استرداد اموال مکشوفه به مال باختگان و ارتقای ضریب احساس امنیت اجتماعی در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: از مجموع هزار و ۲۲۳ فقره کشف سرقت‌ها، ۶۳۸ فقره مربوط به کشف قاپ زنی، ۴۲۴ فقره کشف سرقت خشن و ۱۶۱ فقره مربوط به کشف سرقت احشام بوده است.

این مقام انتظامی همچنین اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با سارقان و مالخران اموال مسروقه را یکی از برنامه‌های پیش روی پلیس آگاهی ناجا دانست و گفت: سامانه‌ای برای استرداد اموال مکشوفه در بستر تارنمای پلیس (www.police.ir) راه اندازی شده تا هموطنان به راحتی بتوانند اموال خود را شناسایی و نسبت به تحویل آن اقدام کنند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در پایان تصریح کرد: به طور قطع، تلاش‌های شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی سراسر کشور و استفاده از ابزارهای علمی و آزمایشگاهی کشف جرایم در این زمینه تأثیر بسزایی داشته است.

کد مطلب 5080088

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