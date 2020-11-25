به گزارش خبرگزاری مهر، «جست‌وجو در مدرسه» در قالب مجموعه‌ای به نام «داستان‌های جست‌وجو در مدرسه» منتشر شده است.

آرو وینیود نویسنده‌ی فرانسوی در این اثر روایت رمی فارامون را از زندگی در خوابگاه مدرسه بیان می‌کند. رمی که ۱۳ سال دارد با همکلاسی‌هایش ماجراهایی طنز را خلق می‌کنند که از زبان خود او یا دوستانش نقل می‌شود.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: در مدرسه چه اتفاقی افتاده است؟ چه کسی شب‌ها در راهروهای خالی مدرسه رفت و آمد می‌کند؟ زیرزمین‌های مدرسه که تا به حال هیچ شاگردی به آن‌جا نرفته است، چه رازی را در خود مخفی کرده‌اند؟ چه کسی کلاس علوم را به هم ریخته است و به آقای کورنو مسئول آزمایشگاه حمله کرده است؟ آقای مدیر بین شاگردان خوابگاهی دنبال مقصر می‌گردد… برای رمی، پ.پ کول‌ور و ماتیلد فقط یک راه وجود دارد: خودشان حقیقت را کشف کنند.

کتاب «جست‌وجو در مدرسه» مناسب مخاطبان بالای ۱۵ سال (نوجوان) است و از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رعایت قانون کپی‌رایت از انتشارات Gallimard Jeunesse کشور فرانسه خریداری شده است.

سرژ بلوش به عنوان تصویرگر این اثر نیز تصاویری خطی و طنز را به مخاطبان ارائه کرده است.

کتاب ۱۰۸ صفحه‌ای «جست‌وجو در مدرسه» اولین بار در سال ۱۳۹۵ منتشر شد. اکنون در سومین نوبت چاپ با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده است تا شمارگان آن در مجموع به ۹ هزار نسخه برسد.

این کتاب به قیمت ۱۵ هزار تومان از فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور، فروشگاه اینترنتی محصولات کانون و فروشگاه‌های محصولات فرهنگی قابل خریداری است.

«از مجموعه داستان‌های جست‌وجو در مدرسه» کتاب «معلم ناپدید شده» نیز از سوی انتشارات کانون به چاپ رسیده است.