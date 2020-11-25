«خانه امن» سریال پربیننده سیما شد/«۰۲۱» و «از سرنوشت» در رتبه بعد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، نظرسنجی مرکز تحقیقات نشان می‌دهد تا اول آذر ۷۷٫۲ درصد مردم بیننده برنامه‌های سیما بوده‌اند و در میان سریال‌های جدیدی که روی آنتن رفته، مجموعه «خانه امن» شبکه یک توانسته با کسب ۳۶٫۴ درصد مخاطب، عنوان پربیننده‌ترین سریال این روزها را از آن خود کند.

در این نظرسنجی که در سراسر کشور انجام شده، «خانه امن» ۵۰ قسمتی که از ۱۰ آبان روی آنتن رفته، در این مدت توانسته رضایت ۸۹ درصد از بینندگان را در حد «زیاد» کسب کند.

۲۸ قسمت از «خانه امن» باقی مانده و حدود پنج هفته دیگر هم مهمان خانه‌های مردم خواهد بود.

سریال «۰۲۱» شبکه سه هم که از پنجم آبان مهمان خانه‌های بینندگان شد و بعد از ۲۵ قسمت به پایان رسید، با ۲۶ درصد بیننده و فصل سوم «از سرنوشت» از شبکه دو که از ۱۰ آبان روی آنتن رفته، با ۲۵٫۱ درصد بیننده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

«۰۲۱» یکشنبه همین هفته به پایان رسید، اما فصل سوم «از سرنوشت» یک هفته دیگر به پایان می‌رسد و سریالی ۲۵ قسمتی است.

بعد از سریال «۰۲۱»، سریال «شرم» از شبکه سه سیما روی آنتن رفت و بعد از «از سرنوشت» هم مجموعه «بیگانه‌ای با من است» از شبکه دو مهمان خانه‌های مردم خواهد بود.

۶۱٫۵ درصد از مخاطبان «۰۲۱» و ۸۷٫۴ درصد از مخاطبان فصل سوم «از سرنوشت» در حد زیاد از این سریال‌ها ابراز رضایت کرده‌اند.

سه سریال در شبکه «آی‌فیلم» هم بیشترین مخاطبان سریال‌های تکراری را از آن خود کرده‌اند. «پایتخت ۲»، «کیمیا» و «پس از باران» به ترتیب با ۲۳، ۱۹ و ۱۳ درصد بیشترین مخاطب را در میان سریال‌های تکراری داشته‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، ۲۷ درصد از هموطنان غیرتهرانی، از «شبکه‌های استانی» بیننده سریال‌های تکراری بوده‌اند و ۱۳٫۳ درصد مردم هم از طریق اینترنت تکرار سریال‌های سیما را دیده‌اند.