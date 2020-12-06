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۱۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:

پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند همراهی مردم است

پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند همراهی مردم است

بوشهر - رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سرعت بخشی در پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند همراهی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی یکشنبه در دیدار با کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: همراهی و انسجام آحاد مردم و عناصر فرهنگی در پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب ضروری است.

وی تصریح کرد: باید برای تحقق آرمان‌های انقلاب با روحیه جهادی و تمام قوا گام برداشت و موانع موجود نباید در روحیه ما برای تحقق اهداف انقلاب خللی ایجاد کند.

حجت الاسلام قمی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی وظایف خود را جدی گرفته و برای خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی نخواهیم کرد، گفت: در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب سازمان تبلیغات اسلامی باید مجموعه‌های مردمی را بیش از پیش تقویت کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: امیدواریم همه باهم در جهت پیشرفت روزافزون جامعه گام برداشته و مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی بوشهر نیز در این مسیر تلاش کند.

در آئینی با حضور حجت‌الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام محمدرضا طاهری به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان بوشهر معارفه و از زحمات حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان بوشهر تقدیر شد.

کد مطلب 5088936

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