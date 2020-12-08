آخرین عملکردتبصره اشتغالزایی/ ۴.۶هزارمیلیاردتومان وام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال ۹۷ بود که در راستای افزایش تولید و اشتغال، شرایط جدید تأمین اعتبار و پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی از سوی متولیان این بخش وارد فاز اجرایی شد. طرحی که بر اساس آن سیاست‌گذاران صنعتی کشور در قالب موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه، ثبت‌نام از متقاضیان بنگاه‌های تولیدی در جهت اجرای برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن را در دستور کار قرار دادند.

منابع تبصره ۱۸ به منظور ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود و در چارچوب ضوابط آئین نامه اجرایی این تبصره به متقاضیان پرداخت می‌شود.

سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است که ۱۱۰ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال برای سرمایه ثابت و ۹۰ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال برای سرمایه در گردش است.

به همین منظور طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ صندوق توسعه ملی به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

بر این اساس، بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی ۴۶ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال (۴ هزار و ۶۱ میلیارد تومان) به ۸۲۹ واحد متقاضی دریافت تسهیلات، وام پرداخت شده است.

۲۵ درصد تسهیلات ارائه شده به حوزه صنعت و معدن در بخش سرمایه ثابت و ۷۵ درصد در بخش سرمایه در گردش بوده است.

در جدول زیر آمار دقیق مربوط به امسال، سال گذشته و مانده منابع آمده است.

استان‌های اصفهان با ۸ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال (۸۲۱ میلیارد تومان)، تهران با ۵ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال (۵۵۷ میلیارد تومان)، البرز با ۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال (۴۷۲ میلیارد تومان)، آذربایجان شرقی با ۴ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال (۴۵۳ میلیارد تومان)، یزد با ۴ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال (۴۵۰ میلیارد تومان) و فارس با ۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال (۳۶۱ میلیارد تومان) بیشترین تسهیلات پرداختی را داشته اند که در مجموع این ۶ استان ۳۱ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریال (۳ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده اند.

همچنین استان‌های ایلام با ۱۷۹ درصد، اردبیل با ۱۴۵ درصد، قم با ۱۲۳ درصد، مازندران با ۱۱۲ درصد، سمنان با ۱۱۱ درصد و خراسان جنوبی با ۱۰۷ درصد، بیشترین جذب منابع را داشتند.

گفتنی است، منابع تخصیصی از محل تبصره ۱۸ در سه بخش تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین آلات و طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می‌شود.

نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ در مناطق برخوردار ۱۴ درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۲ درصد است.