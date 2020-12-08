عذرخواهی شورای عالی انقلاب فرهنگی بابت کوتاهی در انجام برخی وظایف

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بیانیه‌ای به مناسبت سی و ششمین سالگرد تشکیل این شورا ضمن اشاره به دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان تشکیل تا کنون، تصریح کرد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعتلای مسیر رو به رشد علم و فناوری و فرهنگ در کشور از هیچ کوششی دریغ نداشته و مانند همیشه از نخبگان و فرهیختگان کشور برای یاری خود در این مسیر سخت و دشوار طلب استمداد و یاری دارد.

این بیانیه به شرح ذیل است:

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ابتکارات با برکت امام خمینی رضوان‌الله‌علیه بود که عالی‌ترین و بهترین مرکز فرهنگی کشور است.

مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی»

شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ۱۹ آذر سال ۱۳۶۳ با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد که ۳۶ سال از آن روز می‌گذرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول دوران عمر خود توانسته است منشا تحولات گسترده‌ای در حوزه علم و فرهنگ کشور باشد.

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن زمان و همچنین تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در برهه‌های مختلف تاریخی پیرامون تبیین جایگاه عالی این شورا نشان از اهمیت بالای علم و فناوری و فرهنگ در نگاه رهبر حکیم انقلاب اسلامی «مدظله‌العالی» دارد و معظم‌له در توصیه‌هایشان پیشرفت علمی را راه علاج دردها و مشکلات کشور بیان کرده‌اند و در بیانیه گام دوم انقلاب نیز اولین توصیه راهبردی خود را به علم و پژوهش اختصاص داده‌اند.

شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمانی اتفاق افتاد که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی بود و حوزه علم و فرهنگ در اولویت‌های چندم کشور قرار گرفته بود و رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» در آن زمان با تدبیر و نگاه ژرف تشکیل نهادی را به امام راحل (ره) پیشنهاد کردند که به دور از هیاهوهای سیاسی و درگیری‌های جناحی و با بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان کشور برای آینده فرهنگ و علم کشور سیاستگذاری کرده و نگذارد مشکلات پیش‌رو موجب غفلت از حوزه علم و فرهنگ در کشور شوند.

وقتی به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف نگاه می‌کنیم علم و فناوری سرآمد همه آنان و موجب سربلندی کشور است که طراحی‌ها و تدابیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه قطعاً مؤثر و راهگشا بوده است و امروز علی‌رغم تحریم‌های ناجوانمردانه، دانشمندان ایرانی برای حل مشکلات همواره با خلاقیت، نبوغ و نوآوری‌هایشان راهگشایی کرده و دشمنان را نا امید کرده‌اند.

امروز شاهد هستیم که ده‌ها مرکز علمی و فرهنگی با مأموریت‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری و فرهنگ در کشور با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار علم و فرهنگ کشور تعبیه شدند که هر کدام از آنها برای کشور خیرات و برکات فراوانی را داشته است که فرهنگستان‌های کشور، بنیاد ملی نخبگان، ستادهای علم و فناوری کشور، جامعه‌المصطفی‌العالمیه، دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، بنیاد سعدی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه فرهنگیان، ستاد ملی زن و خانواده، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و… برخی از این نهادهای مهم و تاثیرگذار در جریان علم و فرهنگ کشور هستند.

طراحی جوایز ملی و بین‌المللی در حوزه علم و فرهنگ نیز بخشی از خدمات دیگر این شورا بوده است که برخی از آنها عبارتند از جایزه علمی جهانی پیامبر اعظم (ص)، جایزه جهانی امام خمینی (ره)، جایزه جهانی ایثار (شهید سپهبد سلیمانی)، جایزه ادبی جلال آل احمد، جشنواره پروین اعتصامی.

همچنین اساسنامه، سیاست‌ها و ضوابط بسیاری از موضوعات علم و فرهنگ کشور تاکنون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است که از جمله آنها می‌توان به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب، اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، سیاست‌های سوادآموزی، سیاست‌های کنترل و کاهش طلاق، سیاست‌های جمعیتی کشور، سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان، سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم خانواده، آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی و… اشاره کرد.

تدوین و اجرایی‌سازی اسناد راهبردی نظیر نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند راهبردی کشور در امور نخبگان، سند دانشگاه اسلامی و… و. از خدمات ماندگار دیگر این شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود

تدوین و اجرایی‌سازی اسناد راهبردی نظیر نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند راهبردی کشور در امور نخبگان، سند دانشگاه اسلامی و… و. یکی از خدمات ماندگار دیگر این شورا برای برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه‌های علم و فرهنگ کشور و جهت‌دهی صحیح به آن است که به فضل پروردگار جلسات شوراهای تخصصی این اسناد با جدیت با حضور مسئولان برگزار و پی‌گیری می‌شود.

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تاکنون ۱۴۰ جلسه خود را با حضور مسئولان علم و فناوری و آموزش عالی کشور برگزار کرده است و حوزه علم و فناوری کشور در این ستاد دائماً مورد رصد و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه مسیر و تکمیل اقدامات موفق گذشته در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است که سیاست‌های علمی و فرهنگی رونق تولید با رویکرد اقتصاد مقاومتی با ملاحظات تحریم، مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، تأسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف»، طراحی سکوی ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی، سیاست‌های سامان‌دهی سنجش و پذیرش در دانشگاه‌های کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید و سیاست جذب منابع انسانی آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش بخشی از اقدامات این حوزه در دوره اخیر بوده‌اند.

در یکسال اخیر ۷ جلسه ستاد راهبری مهندسی فرهنگی برگزار شده و ۲۱ مصوبه داشته که همه آنها ابلاغ شده است

حوزه فرهنگ همواره از پیچیدگی‌های بالایی برخوردار بوده است و دشمنان ایران در حال طراحی و عملیات برای تخریب فرهنگ ایرانی و اسلامی هستند که برای مقابله با آن باید تلاش چندین برابری داشت و خوشبختانه با پیگیری و تلاش صورت گرفته برگزاری جلسات ستاد راهبری مهندسی فرهنگی در دوره جدید آغاز شد و این مطالبه مهم رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» برای حوزه فرهنگ کشور به مرحله اجرایی‌سازی رسید و تاکنون در یک سال و چند ماه اخیر شاهد برگزاری ۷ جلسه این ستاد بوده‌ایم که ۲۱ مصوبه داشته که همه آنها ابلاغ شده است و اسناد ذیل آن با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال تدوین هستند که ان‌شاءالله با شکل‌گیری این ستاد و برنامه‌ریزی‌های پیش رو فرهنگ در ایران اسلامی شاهد انسجام بیشتر در برنامه‌ریزی و اجرا باشد.

تشکیل کمیته تلفیق در حوزه فرهنگ، ابلاغ چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ، تدوین شاخص‌های ملی فرهنگ و ابلاغ فرآیند و مراجع تدوین اسناد مشخص شده برای حوزه‌های مختلف فرهنگ نیز بخشی از فعالیت‌های ستاد مهندسی فرهنگی در سال جاری هستند.

با ورود کشور به مرحله گام دوم انقلاب و پس از بیانیه راهبردی رهبر حکیم انقلاب «مدظله‌العالی» برای گام دوم، برنامه‌ریزی‌ها و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حال به‌روزرسانی و انطباق با آن هستند

احیای شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به‌منظور اجرایی‌سازی و نظارت بهتر بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز گامی دیگر در اجرای منویات رهبر حکیم انقلاب «مدظله‌العالی» پیرامون سند تحول بنیادین بود که پیگیری ساماندهی منابع انسانی آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش و پیگیری ساماندهی شیوه‌های اجرایی مراکز تربیت کودکی مهم‌ترین اقدامات این شورای تخصصی در سال جاری بوده‌اند.

احیای شورای هنر نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور بهره‌گیری از ظرفیت هنر در جهت اجرایی شدن و هدایت جامعه به سمت تمدن نوین اسلامی از دیگر اقدامات سال اخیر بوده است که اسنادی نظیر موسیقی و مد و لباس با جدیت در حال پیگیری در این شورای تخصصی است.

سامان‌دهی وضعیت بورسیه‌های بلاتکلیف و وضعیت جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های از مهم‌ترین اقدامات هیئت عالی جذب در سال جاری بوده و بررسی سهمیه‌های کنکور و آمایش آموزش عالی نیز در دستور کار شوراهای تخصصی از جمله ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها است.

رسیدگی به وضعیت اتحادیه‌های قرآنی و تشکیل اتحادیه مدغم نیز در شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسید و سایر شوراهای تخصصی و کمیسیون‌های مرتبط نیز در راستای تحقق اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستند.

با ورود کشور به مرحله گام دوم انقلاب و پس از بیانیه راهبردی رهبر حکیم انقلاب «مدظله‌العالی» برای گام دوم برنامه‌ریزی‌ها و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حال به‌روزرسانی و انطباق با آن هستند.

بازمهندسی ساختاری دبیرخانه و تمرکز قرارگاهی نیز با جدیت پیگیری شده است که ستاد علم و فن‌آوری و ستاد فرهنگ در این ساختار در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگ کشور استقرار یافته‌اند و شوراهای تخصصی و کمیسیون‌های مرتبط ذیل آن فعال هستند.

به خاطر گام‌های برداشته شده، خدا را هزار بار شکر می‌گوییم و از خدای متعال و ملت شریف ایران برای کوتاهی‌ها عذرخواهی می‌کنیم و از آستان خالق یگانه هستی طلب یاری می‌کنیم که در ادامه راه، توفیق خدمات صادقانه و صمیمانه در مسیر قدرت و قوت علم و فناوری و هموار کردن مسیر پیشرفت ایران با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی که کانون اصلی این تمدن جدید؛ استقرار عدالت، رفع تبعیض، ایجاد آرامش و امنیت مردم و فراوانی نعمت‌هاست ما را یاری کند.

تقویت حس عضویت ملی، امید و شادابی و برخورداری از فضای الهی که حتماً منشاء سلامت و امنیت و حس بالندگی و بودن‌های همدلانه و صمیمی می‌شود، نیز جزء سرمایه‌های فرهنگی ارزشمند جامعه است که با الگو قرار دادن سیره انبیاء و اولیاء الهی دست یافتنی است.

در پایان ضمن گرامی‌داشت سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و یاد و خاطر اعضای فقید این شورا و ادای احترام به بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی «ره» و همه شهدای گلگون کفن و ایثارگران انقلاب اسلامی؛ با رهبر حکیم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «مدظله‌العالی» اعلام تجدید بیعت داشته و تأکید می‌کنیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعتلای مسیر رو به رشد علم و فناوری و فرهنگ در کشور از هیچ کوششی دریغ نداشته و مانند همیشه از نخبگان و فرهیختگان کشور برای یاری خود در این مسیر سخت و دشوار طلب استمداد و یاری داریم.