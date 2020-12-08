به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای «اوج»، در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس، آرشیو محتوایی سازمان هنری رسانه ای «اوج» درباره شهدای مقاومت به صورت رایگان در اختیار تمام هنرمندان سراسر کشور قرار می‌گیرد.

تصاویر و راش های مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت، نماهنگ ها، پوسترها و عکس های مرتبط با سرداران شهید با کیفیت اصلی از جمله محصولات آرشیوی این سازمان است که در اختیار هنرمندان، فیلمسازان، مستندسازان، گرافیست ها، نهادهای مردمی و سازمانی گذاشته خواهد شد.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت سازمان هنری رسانه ای اوج به آدرس https://archive.owj.media و یا تماس با شماره ۴۲۸۸۷۰۰۰ داخلی ۷۷۸۸ درخواست خود را ثبت و در اسرع وقت نسبت به تحویل اثر اقدام کنند.

سازمان «اوج» سال گذشته همزمان با شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت اقدام به تولید آثاری از جمله نماهنگ، موشن، پوستر، موسیقی و نصب بیلبوردهای شهری و دیوارنگاره کرد.