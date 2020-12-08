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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۰

«اوج» آرشیو محتوایی «حاج قاسم» را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهد

«اوج» آرشیو محتوایی «حاج قاسم» را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهد

سازمان «اوج» طی فراخوانی از در اختیار گذاشتن آرشیو محتوایی درباره حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت به هنرمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای «اوج»، در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس، آرشیو محتوایی سازمان هنری رسانه ای «اوج» درباره شهدای مقاومت به صورت رایگان در اختیار تمام هنرمندان سراسر کشور قرار می‌گیرد.

تصاویر و راش های مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت، نماهنگ ها، پوسترها و عکس های مرتبط با سرداران شهید با کیفیت اصلی از جمله محصولات آرشیوی این سازمان است که در اختیار هنرمندان، فیلمسازان، مستندسازان، گرافیست ها، نهادهای مردمی و سازمانی گذاشته خواهد شد.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت سازمان هنری رسانه ای اوج به آدرس https://archive.owj.media و یا تماس با شماره ۴۲۸۸۷۰۰۰ داخلی ۷۷۸۸ درخواست خود را ثبت و در اسرع وقت نسبت به تحویل اثر اقدام کنند.

سازمان «اوج» سال گذشته همزمان با شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت اقدام به تولید آثاری از جمله نماهنگ، موشن، پوستر، موسیقی و نصب بیلبوردهای شهری و دیوارنگاره کرد.

کد مطلب 5090882
زهرا منصوری

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