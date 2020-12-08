تعریف ۸ مأموریت برای لشکر «پیشکسوتان سردار شهید سلیمانی»

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از تیپ سردار شهید حاج‌احمد امینی از لشکر پیشکسوتان سردار شهید سلیمانی در رفسنجان اظهار کرد: خدا را شاکریم حیات‌مان در زمان نظام الهی است، مجموعه نظامی در هر عرصه‌ای که نیاز باشد به اقتضای آن به عنوان جبهه انقلاب وارد عمل می‌شوند که مشکلات مردم را حل کنند چون انقلاب اسلامی با مردم تعریف می‌شود.

وی افزود: سپاه، سنگر مستحکم انقلاب است، یعنی سد بلای ارزش‌های انقلاب و ولایت و مردم است در هر جا که نیاز باشد، باید دو هزار کیلومتر فاصله بگیرد مانند فرمانده جبهه اسلام شهید حاج‌قاسم برود و فرمان امامین خویش را عملیاتی کند و نسخه‌ای که آقا مشخص کردند آن فرمانده در زمین عملیاتی کند.

سردار سلیمانی عملگرای واقعی و حقیقت واقعی انقلاب اسلامی

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ادامه داد: سردار سلیمانی عملگرای واقعی و حقیقت واقعی انقلاب اسلامی شد، اگر بخواهیم شخصیت تقریبی و فرهنگی در رأس جهان اسلام معرفی کنیم، شهید حاج‌قاسم سلیمانی است چون او با این فرهنگ توانست نگاه جهان اسلام را به انقلاب اسلامی و ملت ما عوض کند.

سردار معروفی افزود: فرآیندی که رهبری در گام دوم انقلاب تعریف کردند مربوط صرف به جهان اسلام نیست بلکه مربوط به بشریت است. شهید سلیمانی در حوزه ساختار نظام اسلامی و حوزه مسلمانان به ویژه شیعه یک شخصیت تأثیرگذار بود.

وی بیان کرد: شخصیت حاج قاسم چندبعدی است به همین خاطر صاحب مکتب است، یک پاسدار است، خروجی انقلاب و سپاه و جبهه انقلاب است، حقیقت نظام اسلامی حاج قاسم سلیمانی است نه چپ و نه راست بود بلکه یک شخصیت جامع الاطراف بود.

لشکر «پیشکسوتان سردار شهید سلیمانی» در هیچ حوزه سیاسی قرار نخواهد گرفت

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان اظهار کرد: شهید سلیمانی به همه ما عزت و آبرو داد. این لشکر جزو آرزوهای شهید حاج‌قاسم سلیمانی بود که بچه‌های دفاع مقدس را دور هم جمع کند، اروندی‌ها را با امینی‌اش که رفسنجان به آنها افتخار می‌کند، نیروهای شلمچه، طلائیه، جزیره مجنون و… همه را دور هم جمع کند.

وی ابراز داشت: این لشکریان هزینه انقلاب، ولایت و مردم می‌شوند، مانند حاج‌قاسم برای این مثلث مقدس جان خود را می‌دهند. این انسان‌ها بزرگ هستند و کار بزرگ کردند و فدای هر کسی نخواهند شد. این لشکر در هیچ حوزه سیاسی قرار نخواهد گرفت.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در ادامه به تعریف هشت مأموریت برای لشکر «پیشکسوتان سردار شهید سلیمانی» پرداخت و گفت: هشت مأموریت برای لشکر تعریف کردیم که عملی کردن مکتب شهید حاج قاسم، کمک به ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت و دفاع مقدس و جلوگیری از انحراف دفاع مقدس، کمک به امنیت داخلی، کمک به حوادث غیرمترقبه به طور سازماندهی شده، حرکت در مسیر کمک‌های مومنانه و… در قالب این هشت مأموریت است.

معروفی ادامه داد: این جمع در کشور مرجعیت دارد و یک حقیقت است، کرمان سرچشمه و قله مکتب شهید حاج‌قاسم سلیمانی است. ما می‌توانیم برای جبهه انقلاب اسلامی با هدف تولید قدرت و انسجام جبهه انقلاب اسلامی ۳۲ لشکر انقلابی مهیا کنیم.

وی یادآور شد: در دو ماه گذشته جنب و جوش بچه‌های جنگ مانند عملیات‌ها را در سراسر استان دیدیم، شبکه‌هایی از بچه‌های جنگ دور هم جمع شده و حس زیبا و مقدسی ایجاد شده و این جبهه کمک می‌کند بتوانیم رسالت‌مان را انجام دهیم.

به گفته وی، رفسنجان با عقبه خوب و شهدای بزرگی که تقدیم کرده و سابقه ارزشمندش قطعاً می‌تواند الگوی عملی برای کشور باشد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: برای رفسنجان با هماهنگی‌هایی که انجام شد، محمد میرزایی به عنوان فرمانده تیپ سردار شهید امینی در مجموعه شهرستان‌های رفسنجان، شهربابک و انار معرفی می‌شود و اسماعیل‌زاده به عنوان جانشین و رضا حسینی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده این تیپ در رفسنجان خواهند بود.