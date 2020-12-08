وعده افتتاح فاز نخست کارخانه سیمان سفید ازنا تا خرداد ماه ۱۴۰۰

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کلنگ آغاز عملیات اجرایی کارخانه سیمان سفید ازنا در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال ۹۷ با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر وقت وزارت صمت و مسئولان لرستان به زمین زده شد.

با گذشت دو سال از مراسم کلنگ زنی، این پروژه در نقطه ۶۲ درصدی متوقف شده است و بر اساس وعده معاون استاندار لرستان فاز نخست این کارخانه در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

اسد عبدالهی امروز سه شنبه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات سیمان سفید ازنا، اظهار داشت: در این جلسه موضوع خط انتقال گاز، تخصیص آب مورد نیاز و همچنین پهنه معدنی طرح به عنوان مهم‌ترین مشکلات پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی، افزود: طرح سیمان سفید ازنا به لحاظ فیزیکی حدود ۶۲ درصد پیشرفت داشته است.

معاون استاندار لرستان، بیان داشت: برآورد حجم سرمایه گذاری در این پروژه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که در صورت تکمیل آن برای ۳۰۰ نفر اشتغال زایی به دنبال خواهد داشت.

عبدالهی، تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه، ظرفیت تولید سالانه سیمان سفید در شهرستان ازنا به حدود ۶۰۰ تن خواهد رسید.

وی، عنوان کرد: پروژه سیمان سفید ازنا از طرح‌های کلیدی و راهبردی استان است که پیش بینی می‌شود فاز نخست آن تا خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تکمیل و به بهره برداری برسد.