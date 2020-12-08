علیرضا منصوریان از سرمربیگری تیم فوتبال تراکتور برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز که بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر را با هدایت علیرضا منصوریان آغاز کرده بود، در پایان هفته پنجم با کسب یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست و کسب ۶ امتیاز در رده دوازدهم جدول ۱۶ تیم قرار دارد.

به دنبال تساوی هفته پنجم این تیم برابر فولاد که در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی تبریز رقم خورد، مالک و هیات مدیره باشگاه تصمیم به برکناری علیرضا منصوریان گرفتند. در متن کوتاه رسانه باشگاه تراکتور در مورد برکناری منصوریان آمده است:

«نظر به عدم تحقق اهداف تعیین شده در هنگام عقد قرارداد، هیئت مدیره باشگاه برای قطع رابطه قراردادی با علیرضا منصوریان به توافق رسید. سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور متعاقباً معرفی خواهد شد.»