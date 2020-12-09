خلاصه «الیور تویست» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلاصه داستان «الیور تویست» نوشته چارلز دیکنز بهتازگی با ترجمه سولماز قاسمی توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر و راهی بازار نشر شده است.
چارلز دیکنز نویسنده اینرمان، یکی از مهمترین چهرههای ادبیات کلاسیک انگلیسی است که سال ۱۸۱۲ متولد و سال ۱۸۷۰ درگذشت. او در عصر ویکتوریا زندگی میکرد و بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی انگلستان آندوره را در رمانهای رئالیستی خود تصویر کرده است. «اولیور تویست» یکی از اینرمانهاست. اینرمان ابتدا در قالب پاورقی در یکروزنامه منتشر میشد و سپس بهصورت کتاب چاپ شد.
شخصیت اصلی داستان «الیور تویست» پسربچه یتیمی بههمیننام است که در یکی از نوانخانههای نمور و مصیبتزده انگلستان زندگی میکند. او در ابتدای داستان به پیرمردی تابوتفروش، فروخته میشود و بهخاطر فلاکت و بدبختی در زندگی، تصمیم به فرار میگیرد. در نتیجه به سمت لندن میرود و در راه اتفاقاتی برایش میافتد که با بچههای دزد و جیببر آشنا میشود. الیور در همانابتدای راه آشنایی با ایندزدها دستگیر و به زندان میافتد. شاکی خصوصی الیور تصمیم میگیرد از او در خانه خود مراقبت و نگهداری کند اما یکروز، همانگروه دزدان الیور را میدزدند و ...
یتیم گرسنه، پیش بهسوی لندن، ملاقات الیور با آقای براون لو، پسرک دزدیده شده، یک کار وحشتناک، داستان سالیِ پیر، بهبود الیور، رز و هری، حلقه طلای ساده، نقشه فاگین، سرنوشت غمانگیز نانسی و پایان قصه، عناوین فصول اول تا دوازده کتاب پیشرو هستند.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
آنشب هوا خیلی سرد بود. شبی سرد برای پولدارها که غذای حسابی بخورند و دور بخاری بنشینند و خداوند را برای اینکه در خانه هستند شکر کنند و اما برای بیخانمانها، شبی که در آن تنها راه چاره این بود که سر بر زمین بگذارند و بمیرند.
سرپرستار نوانخانهای که الیور در آنجا به دنیا آمد مشغول نوشیدن چای بود. او از ۲۵ سال پیش که آقای کورنی فوت کرد تنها زندگی میکرد. خانم کورنی مشغول نوشیدن چای بود که صدای ضربه به در را شنید. آقای بمبل بازرس منطقه بود. خانم کورنی محجوبانه از آقای بمبل پرسید آیا مایل است با او چای بنوشد.
آقای بمبل که از این تعارف خوشحال شده بود فورا پذیرفت و صورت خانم کورنی بهخاطر نگاهی که آقای بمبل به او انداخت سرخ شد.
اینکتاب با ۷۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر شده است.
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