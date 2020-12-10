منشی خطرناک نازی ها روی پرده سینما می رود/ اقتباس از یک نمایشنامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریستوفر همپتون فیلمنامه‌نویس و نمایشنامه‌نویسی که جایزه اسکار را برای «رابطه‌های خطرناک» دریافت کرده و یک نامزدی اسکار هم برای «تاوان» در کارنامه دارد فیلمنامه‌ای با اقتباس از نمایشنامه تک نفره «یک زندگی آلمانی» نوشته است که درباره زندگی برونهیلده پامِسل منشی بدنام جوزف گوبلز است.

مگی اسمیت قرار است در نقش همین شخصیت جلوی دوربین برود. او پیشتر همین نقش را در وست اند لندن روی صحنه اجرا کرده بود.

جانتان کنت بازیگر و کارگردان تئاتر و اپرا با ساخت این فیلم اولین تجربه کارگردانی خودش را انجام می‌دهد.

«یک زندگی آلمانی» بر مبنای مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها که با پامسل وقتی ۱۰۳ ساله بود انجام شده، نوشته شده است. این نمایش قرار بود در برادوی هم روی صحنه برود که پاندمی مانع آن شد.

از آنجا که ادامه این نمایش به دلیل پاندمی ممکن نشد همپتون به سینما روی آورد و آن را در قالب فیلمنامه‌ای نوشت که درباره زنی است که در دوران بازنشستگی‌اش در سال ۲۰۱۳ در خانه نشسته و دارد درباره زندگی‌اش حرف می‌زند.

وی گفت نوشتن فیلمنامه‌ای برمبنای این موضوع سخت‌تر از نوشتن نمایشنامه‌اش بود. چون او همه روز دارد حرف می‌زند و خاطراتش را مرور می‌کند.

رابطه کار طولانی مدت مگی اسمیت با کنت موجب شد تا او کاندیدای کارگردانی این فیلم شود.

همپتون نویسنده فیلمنامه «پدر» با بازی آنتونی هاپکینز هم هست که آن را با اقتباس از نمایشنامه‌ای به قلم خودش نوشته است. وی در جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره که از ۲ تا ۱۰ دسامبر برگزار می‌شود، در مستر کلاسی آنلاین هم شرکت کرد.

مگی اسمیت که لقب بانو (دیم) دارد ۸۵ ساله و بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر بریتانیا است. وی از سال ۱۹۵۲ مشغول بازیگری بوده و جوایز مختلف بفتا، اسکار، گلدن لگوب، امی، لارنس اولیویه، انجمن بازیگران نمیاش و تونی را در کارنامه دارد.

وی در نقش پروفسور مک‌گونگال در مجموعه «هری پاتر» بازی کرد و از بازیگران اصلی سریال «دانتون ابی» بوده است و برای این سریال سه جایزه امی برده است. «بانویی در ون» محصول ۲۰۱۵ از جدیدترین فیلم‌های سینمایی وی است.