تراز تجاری کشور تا نیمه آذر ماه منفی دو میلیارد دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گمرک ایران، سخنگوی گمرک گفت: همانطور که گمرک مسئول ارائه آمارهای دیگر مانند تورم، نقدینگی، نفوس و مسکن، تولید، واحدهای صنفی و… نیست اما به واسطه مسئولیت مستقیم در تجارت فرامرزی در کنترل اسناد واردات و صادرات و ترانزیت در ماهیت، ارزش و وزن کالا مانند گمرکات دیگر کشورها، مسئول ارائه آمار تجارت خارجی است.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک، در واکنش به پیام توئیتری بانک مرکزی اظهار داشت: آمار گمرک در همه کشورها به عنوان شاخص تجارت آن کشور است که در همه مراجع قابل استناد است و در کشورمان نیز همین رویه در قدیمی ترین سازمان اداری کشور مورد انتظار بوده و بخش آماری این سازمان در حال خدمت رسانی شبانه روزی به دستگاه‌های مرتبط با تجارت و ذینفعان است به طور مثال وزیر محترم صمت در مکاتبه چند روز گذشته اش به وزیر محترم اقتصاد خواستار تسریع در ارسال آمار تجارت از گمرک به آن وزارتخانه شده بود که همین موضوع نشان دهنده آن است که وزیر محترم صمت به عنوان مسئول تولید و تجارت کشور وظیفه آماری تجارت خارجی را به عهده گمرک می‌داند.

وی افزود: اگر شاخص آماری را هم نیمه آذر لحاظ کنیم که برای تراز تجاری غیرمعمول به شمار می اید و مانند اعلام تورم در مقایسه با روزهای میانی ماه است، با این اوصاف، صادرات کشور نه تنها ۲۶.۵ میلیارد دلار نبوده است، بلکه ۲۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار تا ۱۵ آذرماه بوده که با رقم اعلامی رئیس کل بانک مرکزی ۳.۶ میلیارد دلار فاصله دارد و واردات نیز ۲۴ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار بوده که از لحاظ اینکه آن بانک به تأمین ارز و تأیید منشا آن می‌پردازد برای مدت زمان مورد ادعا نزدیک به رقم اعلامی است.

سخنگوی گمرک در ادامه تصریح کرد: با اینکه علاقمند هستیم تا تراز مثبت یک و نیم میلیارد دلاری اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی درست باشد اما متأسفانه تراز تجاری کشور در این دوره زمانی غیر معمول اعلامی (نیمه آذرماه) منفی دومیلیارد و چهار میلیون دلار بوده است و تراز منفی ۱.۶ میلیارد دلاری ۸ ماهه با اضافه شدن این ۱۵ روز به منفی دومیلیارد رسیده است.

لطیفی در ادامه گفت: البته خبر خوب می‌تواند سرعت ترخیص کالا در این ۱۵ روز باشد که تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باعث سرعت ترخیص کالا شده و به جای معدل یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن در ۱۵ روز، ترخیص شده است که امیدواریم در اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی با همراهی و هماهنگی بین دستگاه‌ها با وجود همه محدودیت‌ها کالاهای ضروری و اساسی به موقع در اختیار تولیدکنندگان و مردم قرار گیرد و بخشنامه اخیر بانک مرکزی را در همین راستا به فال نیک می‌گیریم.

وی در پایان گفت: گمرک برای برخورد با متخلفین منتظر دریافت اطلاعات افراد و تجاری است که اعلامیه ارزی را از سیستم بانکی دریافت کردند و تا کنون کالای خود را از گمرکات خارج نکردند که امیدواریم به جای پرداختن به مسائل خارج از اختیارات دستگاه‌ها، مستندات سریع‌تر در اختیار گمرک قرار گیرد.