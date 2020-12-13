اجرای طرح خدمات تحویل مدرک «کتابرسان» در استان قزوین

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «کتابرسان» در استان قزوین اظهار کرد: طرح خدمات تحویل مدرک، یکی از خدمات جدید اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین است که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در محدودیت‌های کرونایی اجرایی می‌شود.

وی افزود: این طرح به منظور استمرار خدمات غیرحضوری به شکل پایلوت در شهر قزوین اجرا و اعضای فعال کتابخانه‌های عمومی، کتب مورد نیاز خود را که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسته بندی شده است، درب منزل تحویل می‌گیرند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین اضافه کرد: کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی امروزه با استفاده از فناوری‌های نوین در امر بازیابی و اشاعه اطلاعات گام‌های بزرگی برداشته‌اند خدمات تحویل مدرک در واقع حلقه پیوند دهنده بین کتابخانه‌ها و کاربران کتابخانه است که به روش‌های مختلفی از جمله پست، الکترونیکی، تصویربرداری و … در دنیا انجام می‌گیرد.

وی افزود: در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی قوی، جریان گردش صحیح اطلاعات و منابع میسر می‌شود و در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان نیز با استفاده از امکانات موجود طرح خدمات تحویل مدرک «کتابرسان» را به عنوان یکی از خدمات نوین کتابخانه ای و با هدف دسترسی به منابع مورد نیاز اعضا از جمله مقالات و کتاب‌ها در راستای تکریم اعضای فعال کتابخانه ها و برای تشویق مخاطبین و تسهیل دسترسی به منابع اجرا می‌کند.

محمد بیگی افزود: همچنین همزمان با هفته کتاب خدمات مرجع مجازی به اعضای کتابخانه ها ارائه شد و اکنون با اجرای طرح «کتابرسان» می‌خواهیم قابلیت دریافت کتاب در منازل را هم فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه ادامه فعالیت کتابخانه‌های عمومی منوط به تصمیمات ستاد مقابله با کروناست، اضافه کرد: هم اکنون قرائت خانه‌ها و خدمات حضوری کتابخانه‌های عمومی استان تعطیل هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین بیان کرد: در راستای اجرای فعالیت‌های فرهنگی برای تکریم اعضای کتابخانه‌ها، عضویت اعضا به صورت خودکار تمدید شد تا نیاز به حضور علاقمندان در کتابخانه‌ها نباشد.

وی تصریح کرد: اگرچه کرونا آمار امانت کتاب را دستخوش تغییر قرار داده ولی در این راستا اجرای فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی از جمله پیامرسان بله و اینستاگرام، برگزاری نشستهای کتابخوانی، مسابقات کتابخوانی، نقد و بررسی کتاب و قصه گویی از دیگر برنامه‌هایی است که در دوران کرونا عملیاتی شده است.

محمدبیگی عنوان کرد: در حالی که برخی از مشاغل و خدمات عمومی در دوره کرونا تعطیل شده‌است، اما کتابخانه‌های عمومی با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر ارائه خدمات به اعضا بر بستر فضای مجازی استمرار داشته‌اند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی قزوین در پایان یادآورشد: هم اکنون ۵۹ کتابخانه عمومی در استان فعالیت دارند.