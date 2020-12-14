مراقب کلاهبرداران فروش واکسن کرونا در فضای مجازی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول جلیلیان اظهار کرد: به دنبال انتشار اخبار واردات واکسن کرونا به کشور، تبلیغات گسترده‌ای با موضوع فروش این واکسن در فضای مجازی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام از سوی کلاهبرداران اینترنتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه تنها مسیر دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، شیوه نامه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است، تصریح کرد: هرگونه تبلیغ و فروش دارو و واکسن از طریق فضای مجازی جرم بوده و با متخلفان این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.

سرپرست پلیس فتا استان البرز به شهروندان توصیه کرد که به هیچ وجه به صفحه‌های تقلبی اعتماد نکرده و از قرار دادن اطلاعات بانکی شأن در اختیار گردانندگان این صفحات پرهیز کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز می‌توانند برای اطلاع از آخرین شگردهای کلاهبرداران اینترنتی و همچنین اعلام موارد مشکوک به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.