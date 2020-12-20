«کاربرد هارمونی در موسیقی تُنال» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه دو جلدی «کاربرد هارمونی در موسیقی تنال» نوشته رابرت گالدن و ترجمه محسن الهامیان به قیمت ۴۸۰ هزار تومان (به همراه سیدی مالتیمدیا) توسط مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور منتشر شد.
شیوه به کار گرفته شده در این کتاب نگرشی خطی و کاربردی به موسیقیِ تُنال است، که نهتنها به شاگردان میآموزد آکوردهای منفرد در قلمروی وسیعِ گرایشهای هارمونیک چه کارکردی دارند، بلکه به ارتباط دوجانبهای نیز میپردازد که میان ملودی و هارمونی وجود دارد. با وجود تجدید نظر وسیع در ویراست دوم، کتابْ همان روشی را دنبال میکند که در ویراست اول به کار گرفته شد، تا به شاگردان، آموزش کاملی از اصول هارمونی و هدایتِ بخشهای صدایی داده شود. به طور سنتی، آموزشِ هارمونی با استفاده از سیستمِ آنالیزهای عمودیِ هارمونیک صورت میگیرد، بطوری که دستهبندیِ کاملی از آکوردهای گوناگون و گرایشهای آنها در هنگام پیشروی، ارائه میشود ولی منظرهای ملودیک در موسیقی و شیوههایی که در آنها نیروهای خطی، هارمونی را شکل میدهند، از نظر دور میمانند.
این کتاب با مرتبط ساختنِ اثر متقابلِ هارمونی با خطوطِ ملودیک، سعی در اصلاح این عدمِ تعادل، بهویژه در خطهای سوپرانو و باس دارد. از آنجاییکه کارکردِ هارمونی، به شدت ناشی از چارچوبِ رفتارهای کنترپوانتیک است، آنالیزِ هدایتِ بخشهای صدایی، چه بسا میتواند پایهای منطقیتر برای اجرای خودِ موسیقی باشد.
الهامیان آهنگساز، پژوهشگر و مدرس موسیقی کلاسیک و از مهمترین شخصیتهای موسیقی در دهههای اخیر است. از میان ترجمههای منتشر شده الهامیان میتوان به این عناوین اشاره کرد: «بتهوون از زبان خودش» نوشته هنری ادوارد کره بیل، «تاریخ تحول هارمونی» نوشته شارل کوکلن، «رساله فوگ» نوشته آندره ژدالژ، «شناخت موسیقی مردم پسند» نوشته روی شوکر، «فرمهای موسیقی» نوشته آندره هودیه، «رساله هارمونی نظری و عملی» نوشته تئودور دوبوا، «موسیقی بینالنهرین» نوشته فرانسیس و. گالپین، «کوتاهترین راه در نوازندگی پیانو» نوشته والتر گزهکین، «نیروهای شکلپذیر در موسیقی» نوشته ارنست توخ، «موسیقی و آواز در ایران» نوشته لوید میلر، «موسیقی فیلم: هنر فراموش شده» نوشته رویمک پرندرگاست، «نامههای موتسارت» و...
«تئوری موسیقی»، «آشنایی با تئوری موسیقی اروپا» و «رساله آهنگسازی» نیز از جمله مشهورترین تالیفات الهامیان است که تاکنون به چاپهای متعدد رسیدهاند.
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