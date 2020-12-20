به گزارش خبرنگار محید نامجو جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین ظهر یکشنبه در آئین معارفه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین برگزار. شد اظهار کرد: آستان قزوین جزو استان‌های خوب در حوزه بازسازی عتبات عالیات کشور است.

وی افزود: ستاد امروز به یک درخت بالنده و تنومندی تبدیل شده که ثمر داده و امروز نتایج آن را در عتبه مقدسه عراق می‌بینیم.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات عنوان کرد: تا پیش از شیوع کرونا بیش از ۲ هزار نفر در عراق برای بازسازی عتبات عالیات حضور مؤثر داشتند و امروز دوباره با کاهش شیوع این بیماری کارگاه‌ها با ظرفیت ۵۰ درصد مشغول به کار می‌شوند

وی عنوان کرد: در حرم طفلان مسلم هم کار بزرگی توسط مردم استان قزوین در حال انجام است و ان شالله با همت ستاد قزوین و مردم عاشق این استان طرح عمرانی خوبی که طراحی شده عملیاتی شود.

نامجو ادامه داد: ادامه حرکت ستاد بازسازی نیازمند همراهی هیئت امنا و مخصوصاً نماینده ولی فقیه در استان است و امیدواریم با این همراهی آرمان و هدف بالایی که حاج قاسم در بازسازی عتبات عالیات دنبال می‌کرد را پیاده کنیم

وی در پایان یادآور شد: توسعه و بازسازی حرم إئمه در عراق بنایی بود که حاج قاسم بنا نهاد و امروز این کار به صورت کاملاً مردمی در حال انجام است.

