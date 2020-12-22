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۲ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۸

با عرضه نمونه مفهومی؛

گوشی وان پلاس با قابلیت تغییر رنگ قاب از راه می رسد

گوشی وان پلاس با قابلیت تغییر رنگ قاب از راه می رسد

شرکت وان پلاس از عرضه نمونه مفهومی یک گوشی جدید به نام وان پلاس ۸ تی خبر داده که رنگ قاب آن در واکنش به عوامل مختلف تغییر می‌کند.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این تغییر رنگ باعث می‌شود که کاربر در صورت دریافت پیام‌های مختلف در زمانی که گوشی در کنارش نیست، متوجه موضوع شود. همچنین این قاب در برابر حرکات دست حساس است و با این کار تغییر رنگ آن پس از دریافت پیام تازه متوقف می‌شود.

برای افزوده شدن این قابلیت به گوشی جدید وان پلاس، دوربین پشتی آن به یک رادار ام ام ویو مجهز شده که حرکات دست را شناسایی کرده و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.

رادار یادشده و دوربین این گوشی حتی قادر به شناسایی الگوهای تنفس افراد است و برای ایجاد آرامش در افراد و کاهش سرعت تنفس آنها می‌تواند الگوهای تغییر رنگ ملایمی را اجرا کند. البته بدین منظور یک اپلیکیشن هم همراه این گوشی عرضه می‌شود.

برای ممکن کردن تغییر رنگ قاب این گوشی یک لایه اکسید فلزی به آن اضافه شده و تغییر ولتاژ لایه یادشده تغییر رنگ ان از آبی تیره تا نقره‌ای روشن را ممکن می‌کند. هنوز مشخص نیست وان پلاس چه زمانی قصد دارد این گوشی را روانه بازار کند

کد مطلب 5101699

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