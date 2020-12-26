برگزاری مراسم فاطمیه با رعایت شیوه نامه ها در مساجد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علهیا، گفت: مراسم شهادت اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها در تمامی مساجد و هیئات مذهبی مازندران با رعایت دقیق پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان برگزار خواهد شد.

وی ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها و اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش در حادثه تروریستی فرودگاه بغداد، اظهار داشت: حضرت زهرا سلام الله علیها چه در دوران حیات پر برکت نبی مکرم و معظم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و چه در دوران امیر مؤمنان علی (ع) برای اعتلا و ترویج و تبیین اسلام و معارف ناب آن تلاش کرد و یار و مددکار آنان بود.

وی در ادامه با اشاره به برجسته‌ترین ویژگی شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها و سبک زندگی این بانوی فداکار اسلام، افزود: حضرت زهرا سلام الله علیها همواره در حساس‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط در دفاع از اسلام و ولایت به میدان آمد و در این راه هم به شهادت رسید.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها، تصریح کرد: با توجه به شرایط امروز جامعه و شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹) در کشور و با تجربه موفقی که مساجد، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی در برگزاری مراسم محرم و صفر در این شرایط را تجربه کرده‌اند مراسم فاطمیه (س) در تمامی مساجد، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی شهرهای مازندران با رعایت دقیق شیوه نامه‌ها و پروتکل‌های وزارت بهداشت و درمان و در حداقل زمان این مراسم‌ها و با ظرفیت محدود برگزار می‌شود.

حجت الاسلام شکریان امیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش در حادثه تروریستی فرودگاه بغداد، خاطرنشان کرد: عشق و ارادت این شهید والا مقام به ساحت نورانی و عرشی حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت بی نظیر بود و همواره عمر پر برکت خود را در مسیر زندگانی اهل بیت (ع) قرار داد و مجاهدت‌های این شهید والا مقام در جبهه مقاومت و در دفاع از حریم اهل بیت (ع) و ولایت بود و شهادت هم به تعبیر رهبری معظم انقلاب مزد سال‌های مجاهدت ایشان بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بیانات رهبری معظم انقلاب در خصوص سیره و منش زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها، تاکید کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند من رزق سالیانه خود و کشور را از مجلس عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها و در ایام فاطمیه (س) می‌گیرم و با توجه به بحران امروز جامعه اسلامی و جوامع انسانی در پی شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹)، برگزاری این مراسم، دعا، نیایش و توسل به ساحت مقدس و نورانی اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا (س) برای ریشه کن شدن آن اهمیت بیشتری خواهد داشت.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه در پایان با اشاره به ریزش‌های دیروز و امروز جامعه اسلامی و برخی خواص بی بصیرت نسبت به ولایت و نظام اسلامی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی برخواسته از مکتب اسلام و معارف ناب اهل بیت (ع) است و بیش از چهل و یک سال از عمر این انقلاب می‌گذرد و جمهوری اسلامی با هدایت‌های بی بدیل امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) در مسیر پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی قرار دارد و قطعاً در این مسیر پیروز خواهد شد و ولایت فقیه رکن اساسی و مهم برای دستیابی به قله‌های پیشرفت است.