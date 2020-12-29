سینه ستبر ایران اسلامی پیشتاز مبارزه با فتنه ۸۸

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - یحیی بیابادی: دی ماه ۸۸ فتنه‌ای که آغازش از انتخابات خرداد ماه همین سال کلید خورده بود به مسیر اصلی رسید و فتنه گرانی که تا دیروز تقلب در انتخابات را بهانه‌ای برای به آشوب کشیدن ایران اسلامی می‌دیدند با هدف قرار دادن اصل نظام و در نهایت سیدالشهدا (ع) نقاب از نیت آشوب‌ها برداشتند.

در حالی که میلیون‌ها ایرانی عاشق حضرت اباعبدالله در عاشورای حسینی ۸۸ مشغول عزاداری بودند، پیاده‌نظام جریان فتنه قبل از ظهر عاشورا با برگزاری تجمع‌های غیرقانونی در برخی خیابان‌های تهران که هیچ شباهتی با عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) نداشت به میدان آمده و با هلهله و شادمانی حرمت عزاداری امام حسین (ع) را شکستند.

فتنه‌گران که با سر دادن سوت، کف، هلهله و شعارهای بسیار اهانت آمیز عمق بی اعتقادی خود به ارزش‌های اسلامی را به نمایش گذاشتند در اقدامی هتاکانه به خیمه عزاداری حضرت اباعبدالله (ع) تعرض کرده و عزادارانی که مشغول اقامه نماز ظهر عاشورا بودند را به سنگ بستند.

پس از انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از حرمت شکنی روز عاشورا در تهران، صدها مرد و زن کرمانشاهی که به تعبیر مقام معظم رهبری سینه ستبر ایران نام گرفته‌اند نتوانستند خشم انقلابی خود را کنترل کرده و در روز هشتم

دی همزمان با روز سوم امام حسین (ع) به خیابان‌ها آمده و خواهان برخورد قاطع با فتنه گران و آشوب‌گران روز عاشورا شدند.

مردم انقلابی کرمانشاه که به صورت خودجوش راهپیمایی اعتراضی را از میدان غدیر به سمت مسجد جامع کرمانشاه به راه اندازه بودند امام حسین (ع) و تکایا و حسینیه‌ها را خط قرمز خود اعلام کردند.

کرمانشاهیان به هتک حرمت دستگاه عزاداری امام حسین (ع) بی تفاوت نیستند

حجت الاسلام یوسف احمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه شروع آشوب‌های خیابانی در سال ۸۸، اظهار کرد: زمانی که یک خطا پشت سرهم تکرار شود نشان می‌دهد که دیگر خطا نیست بلکه یک خط است.

وی افزود: با اتفاقات روز عاشورا صحنه هلهله و غارت خیمه‌ها توسط بنی‌امیه برای مردم مجسم شد؛ اما دشمن در محاسبات خود در تشخیص خط قرمز مردم ایران اسلامی اشتباه کرده بود و با بی حرمتی به عزاداری حضرت سید الشهدا برای همیشه نسخه فتنه ۸۸ پیچیده شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به تکرار اهانت به دستگاه عزاداری امام حسین (ع) این بار در کرمانشاه، بیان کرد: ما در کرمانشاه تکایا و حسینیه‌هایی داریم که مردم صدها سال در آن عزاداری کرده‌اند و مردم حسینی کرمانشاه چه در قضیه اهانت به عزاداری‌ها در فتنه ۸۸ و همین توهین اخیر به تکایا و حسینیه‌ها ثابت کردند برای امام حسین هیچگاه کم نخواهند گذاشت.

احمدی با اشاره به نقش خواص در فضای غبارآلود فتنه برای روشنگری، تصریح کرد: خواص در فضای تاریک و غبارآلود فتنه‌ها نقش چراغ راه را دارند که باید روشنگر مسیر برای عوام باشند اما متأسفانه در فتنه ۸۸ برخی از خواص در کشور دچار تردید شده و به جای روشنگری، سکوت اختیار کردند.

وی در ادامه به اقدام به موقع مردم انقلابی کرمانشاه در برگزاری تجمع در اعتراض به ادامه داشتن توهین به مقدسات توسط فتنه گران سال ۸۸ اشاره کرد و افزود: «زود فهمیدن، به وقت فهمیدن، به هنگام عمل کردن و پاسخ به نیاز دادن» مشخصه‌ای است که رهبر معظم انقلاب در سفر استانی سال ۹۰ برای شهیدان شاخص کرمانشاهی (شهید سید محمد سعید جعفری و یارانش) استفاده کردند و مردم کرمانشاه نیز در هشتم دی ماه سال ۸۸ با آگاهی و اقدام به موقع به نیاز آن روزها پاسخ دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه پایان کار فتنه ۸۸ را راهپیمایی بصیرتی ۹ دی دانست و افزود: راهپیمایی میلیونی مردم ایران در ۹ دی ماه ۸۸ به ویژه در شهر تهران نسخه فتنه گران را برای همیشه پیچید تا ابد ننگی بر پیشانی فتنه‌گران بماند.