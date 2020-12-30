سمنان تنها شهر نارنجی استان/ محدودیت تردد همچنان برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته پور شامگاه چهارشنبه در گفتگو ویدئوکنفرانسی با رسانه‌ها ضمن بیان اینکه سمنان تنها شهرستان استان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد، ابراز داشت: هفت شهرستان مابقی استان سمنان در وضعیت زرد کرونایی هستند.

وی بابیان اینکه اعمال قانون منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در کاهش شیوع و ابتلاء به کرونا و بر اساس اختیارات به استانداران سراسر کشور واگذارشده است، افزود: بر این اساس قانون منع تردد شبانه در ساعات ذکرشده برای شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار همچنان به قوت خود باقی است و در هفته آینده نیز اعمال خواهد شد.

جانشین رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان سمنان بابیان اینکه محدودیت‌های کرونایی از ۱۳ دی‌ماه لغایت ۱۹ دی‌ماه بر اساس رنگ جدید اعمال خواهد شد، ابراز داشت: فعالیت‌های آموزشی در تمامی هشت شهرستان استان به‌صورت غیرحضوری و مجازی است و تمامی این مراکز تعطیل خواهند بود.

خجسته پور در ادامه تصریح کرد: در شهرستان‌های با وضعیت رنگ‌بندی زرد، فعالیت مراکز تجاری، بازرگانی و خدماتی شامل گروه‌های یک، دو و سه طی هفته آتی مجاز و فعالیت گروه چهار همچنان ممنوع است.

وی افزود: فعالیت‌های تجاری، بازرگانی و خدماتی در مرکز استان با وضعیت رنگ‌بندی نارنجی صرفاً برای گروه‌های شغلی یک و دو مجاز بوده و گروه‌های سه و چهار حق فعالیت طی هفته آتی را نخواهند داشت.

جانشین رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان سمنان بابیان اینکه خودروهای با پلاک شخصی ۸۶ و ۹۶ به‌عنوان خودروی بومی استان محسوب شده و تردد این خودروها در سطح استان بلامانع است، اضافه کرد: در شهرستان سمنان بارنگ‌بندی نارنجی، ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به داخل شهر ممنوع است.

خجسته پور بیان داشت: تردد ساکنان شهر سمنان با خودروهای شخصی با پلاک غیربومی صرفاً در داخل شهر امکان‌پذیر بوده و افراد در صورت خروج از شهر و قصد بازگشت مجدد به داخل شهر با محدودیت و اعمال قانون همراه خواهند بود.