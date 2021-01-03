«اعتقادات پنهان» یک مدال جهانی دریافت کرد/ توضیحات فرهاد هراتی

فرهاد هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت خود و تعدادی دیگر از هنرمندان در جایزه موسیقی جهانی «گلوبال» توضیح داد: خوشبختانه همراه با حضور قدرتمند و با کیفیت هنرمندان کشورمان بنده نیز موفق شدم برای آهنگسازی آلبوم «اعتقادات پنهان» یکی از مدال‌های نقره جایزه جهانی «گلوبال» را دریافت کنم. این مدال در بخش کمپوزیسیون و آهنگسازی به آلبوم اختصاص داده شده است.

وی در توضیح نحوه برگزاری جایزه جهانی «گلوبال» بیان کرد: «گلوبال موزیک اَواردز» نهادی بین‌المللی برای حضور هنرمندان مستقل است که تعداد بسیار زیادی از هنرمندان از سرتاسر جهان با شرکت در آن با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این در حالی است که در هر دوره از این رقابت‌ها تنها به ۹ نفر از شرکت کنندگان مدال طلا و به تعدادی دیگر مدال نقره و برنز در بخش‌های مختلف موسیقی اعطا می‌شود. توضیح اینکه دریافت مدال نقره این جایزه جهانی نیز همچون مدال طلای آن به عنوان دستاوردی ارزنده برای هنرمندان معرفی شده است.

این آهنگساز که طی سال‌های گذشته در پروژه‌های پرمخاطب و متفاوتی از جمله «زمین مقدس» حضور داشته، بیان کرد: این باعث خوشحالی و خرسندی است که در این دوره هنرمندانی چون احمد میرمعصومی، حسام ناصری، علیرضا قربانی، گروه «سیریا»، میلاد علیپور و تعدادی دیگر از هنرمندان کشورم توانسته‌اند در رویداد مهمی چون گلوبال موفق به دریافت مقام‌های حائز اهمیتی شوند. امیدوارم این اهمیت و رتبه مقدمه‌ای برای معرفی موسیقی درست و خوب برای مخاطبان کشورمان باشد.

فرهاد هراتی از جمله آهنگسازان و خوانندگانی است که طی سال‌های گذشته علاوه بر تدریس و آهنگسازی در قالب همراهی با گروه کُر «نامیرا» و تجربه‌های شخصی در پروژه‌هایی چون «زمین مقدس»، آلبوم «فصل سکوت» حضور داشته که هریک از این آثار نیز با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده‌اند.