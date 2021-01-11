مستند «مشق عشق» در کرمانشاه ساخته شد

افشین آزادی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استاد عبدالله جواری از اساتید برجسته خوشنویسی کرمانشاهی است که از جایگاه ویژه‌ای در استان و در میان اهالی هنر برخوردار است.

وی افزود: استاد جواری روابط خوبی با علمای بزرگ کرمانشاه از جمله آیت الله نجومی (ره) و سایر اساتید اخلاق داشته است.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: ساخت مستند استاد عبدالله جواری از مهرماه سال جاری کلید خورد و در آذرماه ۱۳۹۹ به کارگردانی علی براری و تهیه کنندگی و نظارت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کرمانشاه به پایان رسید.

آزادی با بیان اینکه این مستند در روزهای آینده از شبکه مستند صدا و سیما پخش خواهد شد، ادامه داد: قالبی که برای ساخت این مستند به کار گرفته شده قالب پرتره نام دارد که جز مهمترین گونه‌های سینمای مستند است و نیاز به کار پژوهشی فراوان دارد.

به گفته وی، در این نوع قالب برای تنوع از گفتگو، مصاحبه و تصاویر آرشیوی مرتبط با راوی اصلی مستند استفاده شده است.

وی به زندگی نامه استاد عبدالله جواری اشاره کرد و افزود: استاد جواری متولد سال ۱۳۳۵ و زاده کرمانشاه بود که نخست هنر خوشنویسی را نزد میرزا آقا کریمی آغاز و سپس دوره تکمیلی آن را نزد مرحوم آیت الله نجومی (ره) از چهره‌های ماندگار جهان اسلام، ادامه داد.

آزادی اضافه کرد: کیخسرو خروش، اردشیر اکبری و استاد امیر خانی دیگر اساتید خوشنویسی بودند که استاد جواری نزد آنان تلمذ کرد و هم اکنون وی از اساتید برتر خوشنویسی کشور بوده و شاگردان زیادی نزد وی، هنر ارزشمند خوشنویسی را فرا گرفته‌اند.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه بیان کرد: از جمله فعالیت‌های این پیشکسوت کرمانشاهی می‌توان به کتابت شاهنامه، مناجات نامه شهدای کرمانشاه، منتخب دیوان شمس، دیوان محتشم کاشانی، دیوان وحدت کرمانشاهی، دیوان حافظ و مقاله سیری در هنر خوشنویسی کرمانشاه اشاره کرد.

گفتنی است؛ استاد جواری در سال ۱۳۶۰ توانست مدرک ممتاز خوشنویسی را دریافت کند و در سال ۸۶ نیز موفق به اخذ درجه استادی شد. این خوشنویس کرمانشاهی در هنر تذهیب نیز سر رشته داشته و در خط شکسته نزد استاد یدالله کابلی، در خط ثلث و نسخ در محضر آیت الله نجومی (ره) و استاد میرزا احمد زنجانی آموزش دیده و هنر تذهیب و نگارگری را نیز از استاد اردشیر مجرد تاکستانی آموخت.

لازم به ذکر است که استاد جواری در طول مدت فعالیتش نمایشگاه‌های متعدد داخلی و خارجی برپا کرد که از آن جمله می‌توان به نمایشگاه‌هایی در کشورهای پاکستان و فرانسه اشاره کرد. وی سال ۱۳۶۰ انجمن خوشنویسان کرمانشاه را تأسیس کرد و تا به امروز مسئولیت این انجمن را برعهده دارد.