به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه امسال در ایام سالروز فرار شاه معدوم، با یک حادثه‌ای شبیه آن حادثه در سطح دیگری از جهان مواجه هستیم، اظهارداشت: آن روز در بیست و ششم دی ماه فرار آن مزدور، نمادی برای رسوایی و پایان استبداد و استعمار خارجی در ایران بود و امروز هم با یک پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگر در آمریکا مواجه هستیم و آنجا هم امروز بحث پایان یک دولت و آغاز یک دولت جدید نیست در آنجا هم امروز یک سقوطی همراه با سرافکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید را شاهد هستیم.

روحانی تصریح کرد: مردم عزیز و صبور ما طی سه سال گذشته در برابر این تروریست بزرگ تاریخ مقاومت کردند و علیرغم اینکه آنها می‌خواستند سه ماهه نظام را سرنگون کنند خودشان با رسوایی سرنگون شدند.

رئیس جمهور، شکست و سقوط دولت ترامپ در آمریکا را نشانگر عدم پایان خوب قلدرمآبی، نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون در دنیا دانست و تاکید کرد که این روزها در واقع پایان یک دولت نیست بلکه شکست سیاستِ فشار حداکثری و تروریزم اقتصادی علیه یک ملت بزرگ است.

وی با اشاره به شکست سیاست‌های فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی دولت ترامپ گفت: آنها می‌خواستند زندگی مردم را به هم بریزند اما اکنون در پایان این سه سال جنگ و خشونت و اقدامات تروریستی، شاهد احیای اقتصاد کشورمان هستیم و امروز در پایان سال ۹۹ شاهد یک حرکت باثبات در اقتصاد کشور هستیم و مردم یک افق روشن‌تری را در پیش چشم خود می‌بینند.

رئیس جمهور با برشمردن شاخص رشد اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف افزود: همه این حقایق این واقعیت را به ما می‌گوید که سیاست فشار حداکثری و تروریزم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه است.

روحانی گفت: حالا غیر اینکه طراحان این سیاست هم در حال سرنگونی هستند و حیات سیاسی آنها برای همیشه تمام شده است. یک رئیس جمهوری که فهم سیاسی نداشت، بر کشور مسلط شده بود و متأسفانه یک وزیر خارجه سفیه و یک مشاور امنیت ملی افراطی نادان هم در کنارش قرار گرفته بود و خودش هم که تفکرش تفکر تاجرمآبی و قماربازی بود و با این تفکر کار را پیش می‌برد و اکنون پایان کار آنها را دیدیم.

وی اظهارداشت: این خیلی مهم است، در روزی که مردم ایران احساس پیروزی در برابر این فشار و این تروریزم را شاهد هستند مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی خودشان هستند، شاهد یک شکاف بزرگ در داخل آمریکا و آنچه که ما می‌گفتیم یک آدم قانون‌شکن وقتی نسبت به ملت‌های مظلوم و مستقل دنیا قانون‌شکنی می‌کند یک روزی نوبت خودِ ملت آمریکا هم فرامی‌رسد. کسی باور نمی‌کرد که این انسان قانون‌شکن نسبت به ملت خود، نسبت به امنیت خود، نسبت به مرکزی که مرکز قانون‌گذاری خودشان در کنگره می‌دانند آنجا هم دستور آشوب بدهد، آنجا هم مردم را علیه همان دموکراسی که خودشان معتقد هستند در همان چارچوبی که معتقد هستند تحریک کند.

روحانی تصریح کرد: این مساله روشن شد که مسیر شکست قانون، مسیر زیر پا گذاشتن تعهدات و مسیر زیرپا گذاشتن مقررات بین‌المللی نه پایان آن به نفع ملت‌هاست نه پایان آن به نفع خودِ ملت آمریکا بود. خودِ ملت آمریکا هم شاهد بودند که این فرد چه صدمه‌هایی زد، حیثیت آمریکا در دنیا تا بخواهد به روز قبل از ترامپ برگردد سالیان دراز طول می‌کشد. اعتماد جهانی بخواهد به آمریکا برگردد سال‌ها طول می‌کشد و این خسارت بسیار عظیم و بزرگی بود که مردم آمریکا در این روزها برایشان ملموس است و شاهد هستند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش رسانه‌های ضد ایرانی خارج از کشور، گفت: این رسانه‌ها به جای روایت ظلم‌ها و جنایات آمریکا دنبال نادیده انگاری همه این ظلم‌ها و فشارها هستند و با پرده پوشی جنایات آمریکا مدام می‌گویند مدیران ایران ضعیف هستند.

روحانی با بیان اینکه عملکردها در سال ۹۵ و ۹۹ باید به عنوان یک معیار در کنار هم قرار گیرد، افزود: در هر دو این مقاطع مدیران این دولت کشور را با روحیه، تجریه و توان اداره کرده اند، هر تفاوتی بین سال ۹۵ با ۹۹و جود دارد به جنایت و تروریسم آمریکا و فشارهای اقتصادی غلط و نابجای این کشور مربوط می‌شود.

رئیس جمهور با تاکید بر ناموفق بودن فشارهای حداکثری و تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران در طول سه سال گذشته، گفت: البته تحریم و فشار حداکثری در طول این سال‌ها رنج فراوانی بر ملت ایران تحمیل کرد اما ملت ما ایستاد و مقاومت کرد و زانویش خم نشد.

روحانی با بیان اینکه اطمینان دارم مقاومت و ایستادگی پایان روشنی دارد و از ماه‌های آینده مردم نتیجه این صبر خود را خواهند دید، افزود: دولت بعدی آمریکا به هر سیاستی معتقد باشد به خوبی می‌داند که سیاست فشار حداکثری صد درصد شکست خورده و ادامه این مسیر امکان پذیر نیست و حتی اگر ترامپ هم موفق می‌شد، حداقل این را به خوبی می‌دانست با راهی که در پیش گرفته بود، موفق نخواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه صبر مردم، درایت رهبری، تلاش دولت و همکاری و همراهی قوای دیگر ما را به این نتیجه رسانده است، افزود: در مخیله دشمنان ما این بود که سه ماه بعد از اعمال فشار حداکثری، نظام ایران دیگر نیست اما نمی‌فهمیدند که سه سال بعد از آن، خودشان هستند که سرنگون می‌شوند و پایان غم انگیز زندگی سیاسی خود را رقم می‌زنند.

روحانی در ادامه بااشاره به موفقیت‌های بدست آمده در مقابله با ویروس کرونا، ادامه داد: همکاری مردم در رعایت نکات بهداشتی و مقاومت آنها در برابر مشکلات و تلاش و فداکاری کادر درمان باعث شده که امروز از نظر کرونا در وضعیت بهتری هستیم و درمورد تهیه و تولید واکسن مطمئن نیز دولت همه تلاش خود را انجام می‌دهد تا واکسیناسیون هرچه زودتر براساس اولویت‌های تعیین شده انجام شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، ضرورت همکاری دولت و مجلس درخصوص این لایحه مهم برای سرنوشت مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود: لایحه بودجه یک لایحه تقنینی معمولی نیست و لایحه‌ای است که بیشتر رنگ اجرایی دارد و در قانون اساسی نیز در مورد آن با لحن خاصی صحبت شده است.

روحانی با بیان اینکه تهیه و تدوین لایحه بودجه با دولت است و مجلس باید آن را رسیدگی و تصویب کند، اظهار داشت: همکاری دولت و مجلس در مسیر تصویب لایحه بودجه بسیار مهم است و خواست ما این است که لایحه بودجه مطلوب جامعه و به نفع مردم تصویب و برای اجرا در سال آینده آماده باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: امور برنامه و بودجه کشور بر اساس قانون اساسی مستقیم برعهده رئیس جمهور است و هیچ جایی قانونگذار تعبیری به این محکمی ندارد، بودجه از اموری است که مربوط به رئیس جمهور است و با قوانین عادی فرق می‌کند. آنچه باید در مجلس تصویب شود لایحه دولت است نه طرح مجلس، البته در مسیر بررسی و تصویب بودجه اصلاحات و تغییراتی هم صورت می‌گیرد که معمولاً بین ۲ تا ۳ درصد بوده است.

روحانی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود، گفت: شورای نگهبان هم در این زمینه بسیار و درمورد مسائل مالی حساس است، دولت و مجلس باید در تصویب لایحه بودجه با یکدیگر همکاری و همراهی کنند.

رئیس جمهور افزود: خطر این است که در بررسی لایحه بودجه از سوی نمایندگان درآمدهایی در نظر گرفته شود که تورم ایجاد کند و تاکید دولت بر این است که قدرت خرید مردم را در سال آینده تا ۲۵ درصد بالاببریم و فشار جدیدی به مردم وارد نشود.

روحانی با تاکید بر اینکه مالیات باید متعادل باشد زیرا فشار آن در نهایت بر دوش مردم و مصرف کنندگان خواهد بود، افزود: باید دقت کنیم که فشار نهایی در افزایش مالیات‌ها بر کجا وارد می‌شود.

رئیس جمهور تقویت ارزش پول ملی را از نکات مهم برای دولت در لایحه بودجه عنوان کرد و افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موضوع مهم برای دولت این بود که ارزش پول ملی را بالا ببریم به همین خاطر با توجه به اینکه افق آینده را روشن می‌بینیم قیمت دلار در لایحه بودجه را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم.

روحانی با تاکید بر تلاش دولت برای کاهش قیمت دلار در سال آینده، افزود: قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد مردم و حرکت جامعه وابسته به امنیت است و امنیت به این است که قانون و مقررات، تثبیت باشد و مردم و سرمایه گذاران اطمینان خاطر و اعتماد داشته باشند که می‌توانند بر مبنای قانون سرمایه گذاری در تولید را انجام دهند.

روحانی با بیان اینکه امنیت سرمایه گذاری با قوانین مجلس و دولت و همراهی قوه قضائیه تأمین می‌شود، اظهار داشت: در مجلس چیزی تصویب شود که امید و اعتماد مردم در سرمایه گذاری دچار مشکل نشود، باید به این امنیت توجه کنیم و چیزهایی که دولت، مجلس و قانون به مردم قول داده دچار تغییرات نشود.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی دولت و مجلس لایحه بودجه به بهترین شکل ممکن تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد و سال آینده شرایط خوبی در انتظار مردم باشد.