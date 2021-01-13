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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

به دادستانی نامه خواهیم نوشت؛

وزیر شهرسازی خواستار توقف دوباره درج قیمت مسکن در وبسایت‌ها شد

وزیر شهرسازی خواستار توقف دوباره درج قیمت مسکن در وبسایت‌ها شد

وزیر راه و شهرسازی از ارسال نامه درخواست این وزارت به دادستانی برای ادامه ممنوعیت انتشار قیمت مسکن در آگهی های املاک وب سایت ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی دقایقی قبل در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه خبر درباره علت مخالفتش با بازگشت قیمت به آگهی‌های املاک سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها اظهار داشت: در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، عمدتاً مشاوران املاک آگهی می‌دهند و مشخص نیست که مالک مسکن آگهی شده، چه کسی است؟

وی با بیان اینکه قیمت‌هایی که در این آگهی‌ها اعلام می‌شود، هیچ مبنا و اساسی ندارند، ادامه داد: از این رو انتشار قیمت در آگهی‌های اینترنتی، توهم ایجاد می‌کند و به قیمت‌های نامطلوب دامن می‌زند و موجب التهاب در بازار می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بازار مسکن مدتی است که به وضعیت با ثباتی رسیده، افزود: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن به سمت واقع بینی در حرکت است اما وبسایت‌ها با انتشار قیمت در آگهی، این بازار را دچار آشوب و التهاب می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از وزارت راه و شهرسازی برای لغو دستور دادستانی مبنی بر ممنوعیت انتشار قیمت در آگهی‌های املاک، نظرخواهی شده بود یا خیر؟، گفت: بله به ما اطلاع دادند ما هم در پاسخ گفتیم که باید نظام مدیریت آژانس‌های املاک، تعیین صلاحیت مشاوران، مبانی و عناصری که برای قیمت گذاری به کار می‌گیرند، اصلاح شده و رویه متفاوتی در پیش بگیرد.

اسلامی با بیان اینکه به شکل بسیار بی رویه‌ای در همه جا آژانس املاک هست، گفت: باید نیروهای شاغل در این آژانس‌ها و صلاحیت آنها، شرایط ملک، پیشنهادهای مالک، اجرای مقررات ساختمان و… باید کنترل شود تا معاملات مردم در جابن مطمئنی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که این شرایط اصلاح نشود، معتقدم وب سایت‌های آگهی املاک، صرفاً التهاب آفرینی می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالفت خود را به دادستانی اعلام کرده ایم، تصریح کرد: قبل از طریق دادستانی خواسته بودیم که درج آگهی‌های املاک در وب سایت‌ها کنترل شود؛ مجدداً هم مکاتبه خواهیم کرد و از آنها می‌خواهیم تا به ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های املاک ادامه دهند؛ نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی ظرف امروز و فردا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 5121674

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