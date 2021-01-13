به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی دقایقی قبل در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه خبر درباره علت مخالفتش با بازگشت قیمت به آگهی‌های املاک سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها اظهار داشت: در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، عمدتاً مشاوران املاک آگهی می‌دهند و مشخص نیست که مالک مسکن آگهی شده، چه کسی است؟

وی با بیان اینکه قیمت‌هایی که در این آگهی‌ها اعلام می‌شود، هیچ مبنا و اساسی ندارند، ادامه داد: از این رو انتشار قیمت در آگهی‌های اینترنتی، توهم ایجاد می‌کند و به قیمت‌های نامطلوب دامن می‌زند و موجب التهاب در بازار می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بازار مسکن مدتی است که به وضعیت با ثباتی رسیده، افزود: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن به سمت واقع بینی در حرکت است اما وبسایت‌ها با انتشار قیمت در آگهی، این بازار را دچار آشوب و التهاب می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از وزارت راه و شهرسازی برای لغو دستور دادستانی مبنی بر ممنوعیت انتشار قیمت در آگهی‌های املاک، نظرخواهی شده بود یا خیر؟، گفت: بله به ما اطلاع دادند ما هم در پاسخ گفتیم که باید نظام مدیریت آژانس‌های املاک، تعیین صلاحیت مشاوران، مبانی و عناصری که برای قیمت گذاری به کار می‌گیرند، اصلاح شده و رویه متفاوتی در پیش بگیرد.

اسلامی با بیان اینکه به شکل بسیار بی رویه‌ای در همه جا آژانس املاک هست، گفت: باید نیروهای شاغل در این آژانس‌ها و صلاحیت آنها، شرایط ملک، پیشنهادهای مالک، اجرای مقررات ساختمان و… باید کنترل شود تا معاملات مردم در جابن مطمئنی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که این شرایط اصلاح نشود، معتقدم وب سایت‌های آگهی املاک، صرفاً التهاب آفرینی می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالفت خود را به دادستانی اعلام کرده ایم، تصریح کرد: قبل از طریق دادستانی خواسته بودیم که درج آگهی‌های املاک در وب سایت‌ها کنترل شود؛ مجدداً هم مکاتبه خواهیم کرد و از آنها می‌خواهیم تا به ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های املاک ادامه دهند؛ نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی ظرف امروز و فردا ارسال خواهد شد.