علت تفاوت قیمت گاز مصرفی در پیامک ها با قبوض ارسالی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، غلامرضا مشایخی با اشاره به اینکه دو مصوبه جدید در خصوص رایگان شدن گازب‌های برخی مشترکان کم مصرف و همچنین تخفیف برای برخی دیگر از مشترکان، در قبوض جدید اعمال شده است، گفت: این مغایرت‌ها به دلیل به روز رسانی کردن سامانه‌ها و اعمال مصوبه‌های اخیر است.

مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: به همکاران توصیه شده در انتهای قبوض، مبلغ تخفیف، میزان معافیت و تمامی اقدامات انجام شده حتماً ذکر شود تا شبهه‌ای برای مردم پیش نیاید؛ اما این روند زمان‌بر است و اگر مغایرتی وجود دارد به زودی برطرف خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ملاک گازبهای مشترکان در قبوض جدید، مبلغی است که به تلفن همراه آن‌ها پیامک شده گفت: مردم باید مبلغ پیامک شده را ملاک محاسبه قرار دهند، با این حال اگر این رقم تغییراتی داشته باشد در ماه‌های بعد اعمال خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نفت افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت، مشترکانی که در اقلیم‌های آب و هوایی یک، دو و سه قرار دارند، اگر کمتر از ۲۰۰ متر مکعب گاز مصرف کنند مشمول تخفیف صددرصدی خواهند شد و عملاً هیچ پولی از آن‌ها گرفته نمی‌شود.

مشایخی گفت: این مصوبه برای اقلیم آب‌وهوایی چهار، ۱۵۰ متر مکعب و کمتر از آن و برای اقلیم پنج، ۱۰۰ متر مکعب و کمتر از آن در نظر گرفته شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه قبوض منتشر شده اخیر، نخستین قبض‌های مشترکان پس از اجرای این مصوبه است افزود: علاوه بر این مصوبه، ما یک مصوبه دیگر هم داشتیم که بر مبنای آن اگر متوسط مصرف مشترکان از میانگین مصرف آن‌ها در مدت مشابه سال ۹۶ و ۹۷ کمتر باشد، مشمول ۱۵ درصد معافیت در گازب‌های خود خواهند شد.

مشایخی با بیان اینکه این مصوبه از ۱۶ آبان تا ۱۵ اسفند امسال اجرا خواهد شد، گفت: از آنجا که قبوض در پایان دی‌ماه صادر شده‌اند و ما باید متوسط دمای دی‌ماه را ملاک قرار می‌دادیم و فرصتی برای این کار نبود، بنابراین ما هر ماه یک ماه جلوتر این تخفیف را اعمال می‌کنیم و چنانچه در ماه بعد این معافیت مشمول مشترکین نشود، در قبض بعدی آن را تعدیل می‌کنیم.

مشایخی افزود: البته برای بهینه مصرف کردن گاز، مصوبه دیگری هم داریم که بر اساس آن اگر متوسط مصرف یک مشترک نسبت به میانگین مصرفش در مدت مشابه سال ۹۶ و ۹۷، ۱۵ درصد افزایش داشته باشد مشمول افزایش نرخ تا سقف ۱۵ درصد در گازب‌های خود خواهد شد.

وی گفت: البته این قانون برای ادارات دولتی سختگیرانه‌تر است و اگر ارگان و یا اداره دولتی بیشتر از ۸۰ درصد میانگین مصرف خود در سال ۹۶ و ۹۷ گاز مصرف کند، مشمول جریمه ۵۰ درصدی می‌شود.

مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران با تشکر از واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی که در زمان اوج مصرف گاز با این شرکت همکاری کرده‌اند افزود: اگر به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، ۳۰ درصد گاز واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی را که مصرف ایستگاهی ۵ هزار متر مکعب به بالا دارند برای ۱۰ روز متوالی، کم یا محدود کرده باشیم، به پاس این همکاری ۵ درصد در گازبهایشان به آن‌ها تخفیف می‌دهیم.

وی در خصوص مشکل کمبود گاز با وجود تعطیل بودن مدارس و دانشگاه‌ها نیز گفت: ما مشکل کمبود گاز نداریم،، زیرا اگر چنین مشکلی داشتیم عملیات گازرسانی به شهرها و روستاها را متوقف می‌کردیم و روزانه سه هزار مشترک جدید به شبکه گاز کشور اضافه نمی‌شد.

مشایخی با بیان اینکه اگر محدودیت تولید گاز داشتیم واحدهای صنعتی جامانده را با اعمال تخفیف و حمایت‌های بلاعوض به شبکه گاز متصل نمی‌کردیم افزود: بنابراین ما محدودیتی در تأمین گاز نداریم.

وی گفت: تا الان نیز سه میلیارد متر مکعب گاز بیشتری نسبت به مدت مشابه پارسال به نیروگاه‌های برق داده‌ایم که ۵۰۰ میلیون متر مکعب از این افزایش از اول آذرماه امسال بوده است.

مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: این که گفته می‌شود چرا با وجود تعطیل بودن مدارس و دانشگاه‌ها مصرف گاز همچنان افزایش دارد؟ درست نیست،، زیرا مدارس و دانشگاه‌ها مصرف قابل توجهی ندارند، علاوه بر اینکه دانش آموزان و دانشجویانی که در محل تحصیل خود حاضر نمی‌شوند در منزل حضور دارند و به همین میزان به مصرف آب گرم و گرمایش خانگی اضافه می‌شود.

وی در خصوص آخرین اخبار گاز رسانی کشور هم گفت: خوشبختانه گازرسانی به شهر زاهدان با کمک گرفتن از نیروهای عملیاتی ۵ استان خراسان رضوی، سمنان، همدان، گیلان و فارس با سرعت قابل قبولی در حال اجراست و تا پایان امسال انشعابات شهر زاهدان تکمیل خواهد شد.

مشایخی افزود: خطوط انتقال گاز به ایرانشهر، بمپور و محمدان تکمیل شده و گازرسانی به زابل و چابهار نیز در دستور کار است و در جنوب کرمان نیز عملیات‌های گسترده‌ای در دست اقدام است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تا ۲۲ بهمن پویش ۹۵ درصدی بهره مندی مردم از گاز را جشن بگیریم.